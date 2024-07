Le président américain, Joe Biden, a dû se retirer de la course à sa succession parce que, à 81 ans, ses performances récentes ont laissé transparaître une baisse de ses capacités cognitives. L’attention sans précédent portée à l’état de santé du président Biden, partout dans le monde, comporte un risque : celui de faire croire qu’à partir d’un certain âge, le déclin physique et mental est inéluctable.

Au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste a annoncé qu’il comptait imposer aux membres de la Chambre des Lords la retraite à 80 ans. Au Canada, les sénateurs doivent quitter leur poste le jour de leur 75e anniversaire de naissance. Pourquoi 75 ans ? Pourquoi pas 70 ? Ou 85 ?

Lorsque le sénateur Serge Joyal a dû prendre sa retraite en 2020, il était toujours un des membres les plus actifs de la Chambre haute.

Le Parlement canadien bénéficiait grandement de sa vaste expérience parlementaire et juridique. Son départ fut sans conteste une lourde perte.

La Presse a publié ces jours derniers une entrevue avec l’ancienne syndicaliste Monique Simard1. Âgée de 74 ans, Mme Simard continue d’être sollicitée pour divers mandats publics, et tout indique qu’elle les remplit avec la même passion et la même détermination que lorsqu’elle était plus jeune.

La jeunesse en vogue

Néanmoins, dans certains États, la mode est à la jeunesse. Le président français, Emmanuel Macron, a été élu à 39 ans. Son plus récent premier ministre, Gabriel Attal, n’a que 35 ans. Celui qui a failli lui succéder, Jordan Bardella, du Rassemblement national, est encore plus jeune (28 ans). Au Québec, les chefs de Québec solidaire et du Parti québécois atteignent, à eux deux, l’âge de Joe Biden !

Malgré les talents considérables de tous ces politiciens, rien n’indique que le jeune âge soit garant d’une compétence exceptionnelle. Certes, les jeunes débordent d’énergie et peuvent promettre une nouvelle façon de faire de la politique. Ils sont évidemment sensibles aux questions qui touchent particulièrement les jeunes générations, par exemple les changements climatiques.

Mais le vieillissement de la population est aussi un défi majeur auquel doivent faire face beaucoup de nations. C’est un défi de nature économique, sociale et morale. En outre, les personnes âgées constituent une proportion toujours plus grande de l’électorat.

J’ai 67 ans. En 2005, 59 221 Québécois avaient cet âge. Aujourd’hui, ils sont plus de 113 000, une hausse de 90 %.

Les Québécois plus âgés doivent donc être représentés au sein de nos organisations – qu’il s’agisse des gouvernements ou des entreprises.

Pourtant, trouver un emploi stimulant une fois qu’on a atteint le chiffre 60 n’est pas une tâche facile. À cet âge, beaucoup d’employeurs vous considèrent comme bon pour la retraite, tout simplement.

« On pense à l’âge seulement comme un déclin – santé, facultés cognitives –, mais il y a des choses qui s’améliorent avec l’âge, par exemple l’expérience », souligne Emily Andrews, du Centre for Ageing Better, une organisation britannique qui encourage les employeurs à voir différemment la main-d’œuvre âgée.

Les employeurs doivent s’adapter

Il y a quelques semaines, à Londres, une entreprise de génie a vu un tribunal du travail lui imposer de verser 3,2 millions de livres (plus de 5 millions CAN) à un ex-employé de 59 ans, pour congédiement illégal. Le patron de Glenn Cowie avait explicitement fait savoir que l’entreprise n’embaucherait plus de personnes âgées de plus de 45 ans. Pour justifier le congédiement de Cowie, on l’avait notamment traité de « vieux fossile ».

Il est rare que l’âgisme soit aussi explicite dans les politiques de recrutement des entreprises, mais la logique et la façon de voir soutenant ce congédiement sont malheureusement beaucoup plus répandues. Emily Andrews, directrice adjointe, section travail, au Centre for Ageing Better

Bien sûr, les employeurs doivent continuer à recruter de nouveaux talents. Mais, ne serait-ce qu’en raison du vieillissement de la population, qui contribue aux pénuries de main-d’œuvre, ils ne peuvent plus se permettre d’ignorer les travailleurs plus expérimentés.

Le gouvernement du Québec a mis en place dès 2012 le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière. Or, selon une étude du CIRANO publiée récemment et résumée par Francis Vailles2, cette mesure a eu peu d’impact sur le taux d’emploi de la main-d’œuvre âgée. « Tout compte fait, conclut le chroniqueur, le programme équivaut quasiment à jeter de l’argent par les fenêtres… » Autrement dit, l’argent ne suffit pas.

Les employeurs devront donc s’adapter pour attirer une main-d’œuvre dont les ambitions et les besoins sont différents de ceux des plus jeunes. Ce mouvement doit commencer par un changement de culture. À 65 ans, mes grands-parents avaient déjà l’air de vieillards (dotés par ailleurs d’un immense réservoir de bonté et de sagesse).

De nos jours, on trouve beaucoup de personnes dans la soixantaine et plus qui sont en grande forme, intellectuellement et physiquement, et qui sont prêtes à relever de nouveaux défis, pourvu qu’on leur en offre la chance et des conditions propices. Indéniablement, il est dans l’intérêt de nos sociétés qu’on cesse de juger ces gens sur la base d’un simple chiffre.

