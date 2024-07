John Parisella propose un pas de recul sur l’actualité aux États-Unis afin de mieux comprendre les enjeux qui émergent dans la course pour la Maison-Blanche

JOHN PARISELLA Fellow au CERIUM, ancien délégué général du Québec à New York et à Washington et conseiller spécial chez National

Jusqu’au débat présidentiel du 27 juin dernier, tout annonçait une reprise du duel entre Donald Trump et Joe Biden de 2020. Malgré le fait que la majorité des Américains expriment depuis plusieurs mois le souhait que d’autres candidats se présentent, les deux grands partis avaient choisi, par l’intermédiaire de leurs primaires et caucus respectifs, de renouveler leur appui aux porte-étendards de 2020.

Le débat du 27 juin a eu un impact transformateur sur la campagne comme peu de débats ont pu en avoir dans les dernières décennies. La performance du président Biden a été à ce point désastreuse qu’elle a complètement remis en question le bien-fondé de sa candidature. On a mis en doute ses capacités cognitives et son aptitude à servir pour un autre mandat, et ses efforts pour rassurer son parti n’ont pas réussi à dissiper l’impression croissante qu’il n’était plus à la hauteur de la situation. Plusieurs démocrates influents, dont l’acteur George Clooney et le stratège David Axelrod, ont même ouvertement demandé son retrait.

Deux coups de théâtre

Puis, coup de théâtre : à la veille de la convention républicaine de Milwaukee, Donald Trump est victime d’une tentative d’assassinat. Tout le monde a vu la fameuse photo prise quelques instants plus tard, où l’ancien président apparaît le visage ensanglanté et le poing en l’air, invitant ses partisans au combat. Une photo qui marquera sans doute l’histoire.

C’est avec cette image de héros miraculé que Donald Trump s’est présenté à la convention républicaine. Arborant un bandage à l’oreille et entouré de ses partisans et de ses anciens opposants des primaires, Trump a pris énormément de place dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux pendant près d’une semaine. Ce spectacle soigneusement orchestré a donné un élan additionnel à sa campagne.

Au sortir de la convention républicaine, l’avantage était clairement à Trump.

Jusqu’au 21 juillet, où, nouveau coup de théâtre, le président Biden annonce son intention de se retirer de la course à peine plus de trois mois avant le scrutin et d’appuyer la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris.

Fort de plus de 50 ans d’engagement politique, d’une présidence marquante et de nombreuses victoires au sein de son parti durant la dernière année, Joe Biden jouissait du privilège de prendre sa décision par lui-même, sans avoir à subir une révolte de militants pendant la convention démocrate prévue à Chicago du 19 au 22 août prochain.

De toute évidence, il voulait choisir le moment et la façon de faire. Disposant de peu de temps avant la convention de son parti et l’élection du 5 novembre, il a attendu que les républicains terminent leur convention pour procéder à son annonce et attirer l’attention des médias sur le Parti démocrate de façon positive.

Depuis l’entrée en scène de Kamala Harris, M. Biden reçoit les accolades de son parti, l’enthousiasme redécolle chez les militants et les donateurs. Mais surtout, Mme Harris reçoit des appuis marqués.

Joe Biden pourra ainsi terminer son mandat la tête haute.

Évidemment, le temps presse du côté démocrate. Malgré les allures de couronnement pour Kamala Harris, la fraîcheur qu’elle apporte au camp démocrate et la multiplication des appuis qu’elle obtient, le défi demeure de taille.

Les rôles inversés

Donald Trump a réagi vivement à l’arrivée de sa nouvelle adversaire. Il n’a pas perdu de temps pour l’attaquer personnellement sur les réseaux sociaux. Or, ses arguments n’ont pas du tout le même impact que lorsque Joe Biden était son adversaire. Alors que M. Trump affectionnait visiblement le fait de critiquer les capacités d’un Biden vieillissant, la réalité est que c’est désormais lui qui porte les habits du candidat le plus âgé. Soudainement, les rôles sont inversés et le candidat républicain devra renouveler son argumentaire.

Chez les démocrates, la présence d’un nouveau tandem à l’élection présidentielle amène un renouveau complet. Mme Harris choisira bientôt un colistier et mettra de l’avant son propre discours, vraisemblablement axé sur l’avenir et les véritables défis des États-Unis. Elle présentera le bilan de l’administration Biden comme une étape nécessaire vers la mise en œuvre de sa propre vision de l’Amérique.

Comme Mme Harris est procureure de formation, on peut s’attendre à des attaques encore plus percutantes contre le candidat Trump et ses déboires judiciaires.

La question de l’avortement, qui a été un enjeu déterminant aux élections de mi-mandat de 2022, va revenir au centre du débat politique. Le soutien des États-Unis à l’OTAN et à l’Ukraine sera également au cœur des discussions. Contrairement à M. Biden le 27 juin, Mme Harris sera assurément éloquente sur ces sujets lors du prochain débat présidentiel.

Aujourd’hui, les États-Unis demeurent toujours aussi divisés politiquement, mais les démocrates sont en voie de reprendre du galon. Au moment où le contrôle de la Maison-Blanche et des deux chambres du Congrès est en jeu, une nouvelle campagne commence.

