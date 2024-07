Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse du 15 juillet 2024⁠1 et dans la foulée d’une Loi sur les langues officielles modernisée et de sa nouvelle étude, le commissaire aux langues officielles mentionne des préoccupations très présentes au sein de la population québécoise sur la question linguistique. Il y affirme qu’il est fondamental de favoriser la compréhension entre les communautés de langue dite « officielle » du pays et au sein de celles-ci.

Denis Gros-Louis Directeur général, Conseil en éducation des Premières Nations

Or, ces préoccupations et tensions linguistiques au sein de la société existent pour les communautés autochtones au Canada, encore plus fondamentalement au Québec. Le commissaire escamote complètement la contribution des langues autochtones à ce qu’il appelle le « projet Canada ». Il reconnaît que le « projet Canada » est tout simplement impossible sans l’existence et la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire sans aucune mention des Premiers Peuples.

Nous saluons les efforts de revitalisation du français que M. Théberge a entrepris dans ses différents mandats. Cependant, comme commissaire aux langues officielles du Canada, cet effort ne peut pas se faire en outrepassant l’investissement d’efforts dans la revitalisation des langues autochtones ; minimalement, ses efforts doivent se faire en parallèle, sinon, en amont.

L’article 6 de la Loi sur les langues autochtones « reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones ».

Le professeur Gabriel Poliquin, dans une publication dans le McGill Law Journal ⁠2, propose une interprétation de cet article que nous portons à l’attention du commissaire : « Les droits autochtones garantis à l’article 35 comprennent des droits linguistiques, dont une obligation positive de l’État de favoriser la vitalité des langues autochtones. Cette obligation de favoriser la vitalité des langues autochtones se démarque de l’obligation de l’État en matière de langues officielles qui est d’assurer l’égalité des deux communautés de langue officielle. »

Or, pour reprendre les mots du commissaire et réellement « bâtir des ponts » et tourner « un nouveau chapitre de l’histoire des langues officielles du Canada », il faut que les efforts de revitalisation des langues autochtones soient garantis et répondent à cette obligation positive de l’État.

Avec cette position, le commissaire Théberge conclut à un « optimisme prudent » pour l’avenir des relations linguistiques au Québec et au Canada. Alors, pour y parvenir, il s’avère fondamental d’inclure dans le débat les langues autochtones, qui sont originelles et fondatrices du Québec et du Canada. Pour symboliser notre message au commissaire, nous lui tendons les wampums, témoins matériels de principes et ententes sacrés ayant relié les nations, qui symbolisent encore aujourd’hui le respect mutuel, la collaboration et la paix.

En prenant son bout de wampums, le commissaire doit faire la démonstration qu’il a lui-même un « fond de bonne volonté » et qu’à l’égard des communautés autochtones, il doit s’engager, avec son homologue aux langues autochtones, à mettre en place les structures nécessaires à la préservation des patrimoines linguistiques autochtones pour assurer leur transmission, et ce, pour les sept prochaines générations.

Le discours ne doit pas s’arrêter aux langues dites officielles et doit tenir compte des langues premières parlées sur le territoire depuis des millénaires ; se rappeler et exprimer ce désir de « vivre ensemble » en mettant autant d’efforts à « bâtir des ponts… » dans la promotion, la préservation et la revitalisation des langues autochtones tant au Québec qu’ailleurs au pays, et ce, en reconnaissant les langues autochtones comme langues officielles au Canada.

À propos Le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN), qui représente 22 communautés de 8 nations et 8 langues différentes, met les efforts pour promouvoir, préserver et revitaliser les langues et développer une sensibilité chez les futurs enseignants aux langues et cultures des Premières Nations au Québec. En 2022, le CEPN a signé une entente historique pour 22 communautés des Premières Nations, « Bâtir pour les prochaines générations : entente régionale en matière d’éducation ». Consultez le site du Conseil en éducation des Premières Nations En 2023, le Comité régional des langues ancestrales a tenu le premier Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations du Québec. Ce forum a permis de discuter de solutions concrètes par et pour les Premières Nations pour faire vivre ces langues. Consultez le site du Comité régional des langues ancestrales

1. Lisez la lettre « Bâtir des ponts dans un contexte linguistique en mouvance »

2. Lisez la publication de Gabriel Poliquin

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue