Sur la grève de l’île Isabella aux Galapagos, on retrouve gravé sur une roche « C Darwin 1835 ». Original à Charles Darwin qui a été là à la recherche d’eau potable ? Impossible de savoir. Par contre, cette inscription a été masquée par des graffitis de marins et de touristes croyant bon laisser leur marque en masquant celle de Darwin.

D’où vient ce besoin de laisser la trace de son passage sans qu’il y ait raison ou droit de marquer le moment ? Darwin, en 1835, était à 20 ans de proposer son traité sur l’évolution des espèces par la sélection naturelle, bien qu’il fût un biologiste reconnu à qui on avait permis de monter sur le Beagle pour sonder l’Amérique du Sud. En quoi sa signature représentait-elle en 1835 quelque chose d’important ? En rien. C’était une empreinte narcissique qui en a suscité d’autres à montrer leur irrespect d’un personnage plus important qu’eux.

Darwin est un des scientifiques les plus importants de l’histoire. Sa signature sur des articles et traités scientifiques était méritée, certifiée par une révision de ses travaux par des pairs.

C’est le procédé de la science, un concept d’appropriation de connaissances libérées au profit de tous ou codifiées dans un brevet. L’art diffère peu. La valeur de l’art s’estime dans l’appréciation de l’autre. La signature importe pour que la critique, la révision par les pairs, contribue à sa dissémination et à la reconnaissance de l’importance de l’œuvre.

Il y a raison d’être plus circonspect avec tous les graffitis qui polluent l’espace public. Il n’y a généralement pas d’œuvre sous-jacente, pas de révélation de connaissances, rien pour faire progresser l’humanité.

Seulement des lettres œdématiées et joufflues, voire méconnaissables ou vulgaires, juxtaposées pour créer une signature. Plus irritant encore est qu’ils s’interrompent l’un l’autre, ne respectant pas la précédence, se spoliant mutuellement. Ils revendiquent l’espace public, mais n’ont à exposer que le désir de reconnaissance.

L’art public a tellement plus à offrir que ces cicatrices. À Wynwood, un quartier de Miami, on célèbre l’art urbain, lui consacrant murs, rues et tout ce qui constitue le mobilier urbain avec le dessein avoué de séduire, de développer des talents, de voir cohabiter ceux qui présentent plus que des signatures difformes et des citadins cédant leurs murs pour y afficher des expériences nouvelles.

Tolérance maladive

Pis encore que ces graffitis est la tolérance qu’on leur démontre, permettant à leurs concepteurs d’enlaidir sans impunité nos lieux publics, wagons, rames de métro. Les graffitis qui s’étalent, se multiplient sont un rappel de la régression sociale qui s’inscrit comme un appel à simplement démontrer son existence, en dehors de toute convention. La tolérance est devenue maladive, alors que les gouvernants s’attendent à la délinquance et demandent de construire avec des matériaux qui résistent aux graffitis ou permettent de les effacer facilement.

Les graffitis débordent de nos rues. Dans les réseaux sociaux, on signale leur présence, trop souvent dans des commentaires n’épanouissant pas le discours, l’art et les connaissances, s’imposant comme les graffitis qui enlaidissent les lieux où tous évoluent.

Certes, les graffitis peuvent représenter une soupape à une oppression, perçue ou réelle, offrant des messages à un ordre trop établi. Banksy, graffiteur artiste s’il en est un, a écrit : « Le graffiti est l’un des rares outils dont vous disposez si vous n’avez presque rien. » Je doute fort que tout graffiti, tout commentaire sur les réseaux sociaux s’inscrive dans cette catégorie. Maints graffitis n’éveillent plus la conscience sociale, mais au contraire la violent, s’inscrivent dans l’involution de notre société privilégiant l’importance de s’exprimer au fait d’être pertinent, productif, créateur.

La signature individuelle, si l’on qualifie ainsi les graffitis, est plus valorisée que l’œuvre sociale à produire pour survivre collectivement. Il y a pourtant tellement de gens qui créent, produisent sans signature. Que l’on songe au personnel de la santé qui peine à se faire reconnaître lors d’ardues négociations avec des gouvernements.

Ces derniers veulent laisser une marque, une signature sur la société québécoise. Les réformes successives portent d’ailleurs des noms. Castonguay, Lavoie-Roux, Côté, Rochon, Clair, Barrette, Dubé. Il demeure cependant complexe de distinguer qui a instauré quoi. Cela compte peu. C’est l’histoire qui nous dira si ces actions et lois furent délétères ou constructives pour les soins aux Québécois. Nonobstant, tous ceux qui ont évolué silencieusement dans le réseau de la santé méritent d’apposer leur signature au même titre que les ministres. Il importe néanmoins de constater que les projets plus consensuels comme l’aide médicale à mourir se passent de signature pour obtenir l’adhésion populaire.

Lord Byron a signé des textes remarquables. Il n’en a pas moins laissé sa marque sur un temple égyptien maintenant déplacé et qui trône au Metropolitan Museum of Art à New York. Sa découverte de ce lieu n’avait rien d’extraordinaire. Sa notoriété est la seule raison qui nous fait remarquer cette balafre sur l’histoire ancienne. Le narcissisme dirige le graffiti, l’urgence de dire importe davantage que le débat axé sur la recherche du vrai, du meilleur, du compromis. On pourrait aussi dire que des opinions comme celle que j’exprime et signe sont une autre façon de graffiter, de laisser une marque. Par contre, les diffuseurs publics comme La Presse cherchent généralement à diffuser les opinions de gens qui ont contribué à la société et continuent à la faire évoluer.

Entre 1939 et 1945, de jeunes gens ont combattu dans l’anonymat des ennemis lointains pour sauver des principes démocratiques et de dignité humaine. En 1968, l’opposition aux conventions a suscité des émeutes, des cris, des soulèvements au nom de principes d’égalité, de paix, de respect des droits de la personne, a amené des millions de personnes à envahir les rues, les campus, souvent au risque de leur intégrité. Soixante ans plus tard, est-ce que les individus cherchant à diffuser leur nom oseraient le péril des générations passées ? Un objectif nous rejoint-il tous pour nous pousser à l’union, à protester au-delà des graffitis honteux qui cicatrisent nos lieux communs ?

Je préfère croire que l’esprit humain s’exprime encore dans l’anonymat, les actes quotidiens de bienveillance – la vraie bienveillance en dépassant l’expression à la mode – qui se font sans besoin de signature. Et qui font de l’humain un être capable de penser et d’agir autrement que pour lui-même.

