La récente tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald J. Trump a ravivé les appels à l’interdiction des armes d’assaut ⁠1 aux États-Unis alors que le tireur s’est servi d’une arme AR‑15 légalement acquise.

Nathalie Provost Survivante de la tuerie de l’École polytechnique en 1989 et porte-parole de PolyseSouvient

Alors qu’une telle interdiction demeure irréaliste là-bas compte tenu du deuxième amendement de la Constitution et du puissant lobby proarmes, les Canadiens, eux, devraient pouvoir compter sur le Parti libéral pour mettre en place cette mesure de gros bon sens, surtout en tenant compte des trois mandats électoraux qui lui ont été accordés en 2015, 2019 et 2021.

Les risques associés à la disponibilité d’armes conçues pour tuer des êtres humains rapidement et efficacement sont évidents. Ça ne prend qu’une seule arme et un seul individu mal intentionné pour produire une fusillade de grande ampleur, et une seule en est une de trop.

Depuis que les libéraux ont pris le pouvoir, il y a eu un trop grand nombre de fusillades de masse, dont plusieurs commises avec des armes d’assaut acquises en toute légalité ⁠2, et certaines accomplies à l’aide de chargeurs légaux qui ont été facilement convertis à leur pleine capacité illégale.

Et pourtant, au cours des neuf dernières années, il n’y a eu aucun changement tangible en matière d’accès aux armes d’assaut et aux chargeurs de grande capacité au Canada.

Le projet de loi C-21, adopté en décembre dernier, comprend des mesures sans précédent pour protéger les victimes de violence conjugale ainsi qu’un gel sur l’achat de nouvelles armes de poing. Toutefois, la nouvelle définition d’« armes prohibées » ne change essentiellement rien en ce qui touche l’accès aux armes d’assaut. En effet, elle ne s’applique qu’aux modèles futurs (post-adoption) et peut facilement être contournée⁠3.

Des centaines de modèles existants demeurent légaux et sont toujours en vente alors que de nouveaux modèles font leur entrée sur le marché. Les chargeurs dont la capacité excède cinq projectiles sont toujours facilement accessibles, y compris pour les tireurs de masse et d’autres individus mal intentionnés.

Alors que l’État continue de peaufiner⁠ son programme de rachat touchant quelque 2000 modèles d’armes d’assaut interdites4 en vertu du décret de 2020, il n’en demeure pas moins qu’aucun programme n’a été déployé plus de quatre années après ces interdictions initiales. Ces modèles, y compris environ 90 000 AR‑15⁠5, demeurent en la possession de leurs propriétaires.

Promesses non tenues

Au mois d’octobre 2023, Dominic LeBlanc, nouvellement nommé ministre de la Sécurité publique, s’est engagé à soumettre un deuxième décret ministériel pour compléter celui de 2020.

Comme condition préalable à ce nouveau décret, il a repris à son compte l’engagement de son prédécesseur de ressusciter le Comité consultatif canadien sur les armes à feu avec l’objectif que ce dernier analyse la classification des modèles existants (ou plus précisément, les 480 modèles qui auraient été interdits en vertu des amendements G4 et G46, lesquels n’ont finalement pas été adoptés), et de soumettre des recommandations avant le 31 août 2023 quant à ceux qui devraient être interdits.

À l’instar de son prédécesseur, le ministre Leblanc s’est aussi engagé à raffermir les règlements afin « d’éliminer les failles et les exemptions permettant l’accès à des chargeurs pouvant contenir plus de 5 ou de 10 projectiles respectivement pour les armes d’épaule et les armes de poing ».

Il y a huit mois, le ministre Leblanc a dit aux sénateurs qu’il était conscient de « l’urgence » en ce qui concerne le dossier des armes d’assaut et leur a assuré, « sans hésitation », qu’il « avait l’intention d’agir… aussi rapidement que possible », reconnaissant l’existence de « retards liés au front électoral ».

Il a ajouté que les avis et consultations réglementaires « ne devraient pas servir d’excuse pour justifier des retards ». « Ceci constitue un engagement […]. Si ça ne se fait pas en une année, je serai aussi déçu que vous. Je vous promets de ne pas laisser les choses s’enliser à ce point. »

Toutefois, malgré ces promesses et ces engagements, il n’y a pas eu de progrès concret à ce jour :

Le programme de rachat qui devait être réalisé au mois de mai de 2022 n’a pas encore été lancé ;

Un deuxième décret ministériel qui devait parfaire les interdictions de 2020 n’a pas été imposé. En fait, le comité consultatif n’a même pas encore été reconstitué ;

Aucune consultation officielle n’a été lancée concernant la réglementation visant à interdire les chargeurs de grande capacité.

Étant donné l’incertitude quant à la date des prochaines élections (avec la date butoir du 20 octobre 2025), les retards inconcevables en ce qui touche le lancement du programme de rachat, l’absence de consultation concernant les chargeurs et l’incapacité même de relancer le comité consultatif, nous doutons de la capacité du gouvernement à tenir ses neuf années de promesses d’interdiction des armes d’assaut… à moins qu’il ait simplement abandonné son engagement de peur d’exacerber la colère du lobby des armes.

Il s’agirait d’un lamentable héritage du Parti libéral si, malgré un mandat d’une dizaine d’années, il gaspillait tout le soutien du public et ratait toutes les occasions offertes pour enfin interdire de manière complète et permanente les armes d’assaut au Canada.

Nous espérons que ce ne sera pas le cas.

