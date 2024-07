« Tout le monde est pour la vertu, bien sûr. Mais tout le monde ne voit pas de la même façon comment elle doit s’incarner. Rendre une telle ordonnance dans le contexte qui nous occupe ici est presque une invitation à rendre une décision difficilement exécutoire et suscitant d’avance des débats sur son respect vu les divergences d’interprétation quant aux comportements qui ont cours et les droits fondamentaux en cause1. » — Extrait de la décision de la juge Chantal Masse relativement à Medvedovsky c. Solidarity for Palestinian Human Rights McGill (SPHR McGill)⁠

Patrick Taillon Professeur à la faculté de droit de l’Université Laval

Campement pro-Palestine à McGill et convoi de la liberté sur la colline du Parlement fédéral, les manifestations prenant la forme d’occupations sont révélatrices des limites de la capacité des tribunaux à réguler, en temps réel, les conflits de société.

Le camping politique est-il un droit fondamental ? La liberté d’expression comporte-t-elle le droit d’occuper un lieu pendant des semaines, voire des mois ? Qu’en est-il alors des campements de sans-abri ?

Il n’existe, à ce jour, aucune réponse claire et stable à ces questions. Tout au plus, on décode de l’analyse contextuelle et relativiste des tribunaux la réponse habituelle : ça dépend !

En vérité, dans le dossier du campement à McGill, comme dans celui des camionneurs à Ottawa, notre système de protection des droits dévoile deux de ses tendances profondes. L’étendue des droits reste imprévisible, et le pouvoir judiciaire est bien souvent impuissant à intervenir au cœur de l’action.

Des droits instables

A priori, la promesse de liberté d’expression affichée dans nos chartes des droits s’applique sans égard à la cause qui est défendue ou au contenu du message qui est véhiculé. En pratique, toutefois, ces libertés existent, « à moins que » les autorités publiques puissent justifier leurs actions.

Afin de permettre à cette promesse de liberté d’offrir toutes ses potentialités, les tribunaux refusent de définir, au-delà de ce qui est nécessaire à la résolution d’un litige, là où commence et où se termine la liberté d’expression.

Rapidement, tout ne devient qu’une affaire de contexte : dépendamment du lieu, dépendamment de la forme de l’expression, dépendamment de l’intensité des perturbations et des troubles à l’ordre public… Une injonction est accordée à l’UQAM, deux autres sont refusées à McGill, l’analyse au cas par cas triomphe !

Il en va de même pour les campements de sans-abri. En janvier 2023, À Waterloo, la Cour supérieure de l’Ontario interdit le démantèlement de campements érigés par des personnes en situation d’itinérance, et ce, au nom des garanties inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés. À Montréal, en avril et en juin 2023, les juges Chantal Masse et Pierre Nollet parviennent à des conclusions opposées à propos du démantèlement d’un campement qui empêche la réfection de l’autoroute Ville-Marie. En janvier dernier, le juge Paul Mayer tranche en faveur d’un démantèlement au centre-ville de Saint-Jérôme.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le campement de sans-abri sous l’autoroute Ville-Marie, en mars 2023, quelques semaines avant son démantèlement

Certes, les frontières des droits et libertés sont incertaines ; néanmoins, leur rang constitutionnel favorise l’éclosion de toutes les prétentions. Indirectement, le discours des droits encourage la radicalisation des conflits. Du militant de la droite libertarienne dans son pick-up à celui de la gauche décolonialiste et anticapitaliste sur son campus, chacun peut s’appuyer sur le rang privilégié de la Charte canadienne des droits et libertés afin de défier les lois et les règlements qui entravent sa liberté.

La justice a besoin de temps

Cette instabilité et imprévisibilité du droit est d’autant plus vive que les interventions des tribunaux dans ce genre de dossiers ne sont généralement que provisoires (ou interlocutoires). Autrement dit, les juges ne tranchent pas la question de fond – celle de la liberté d’expression –, ils se limitent plutôt à monitorer le conflit en attendant un éventuel procès.

Lorsqu’un tribunal accorde à l’UQAM une ordonnance qu’il refuse à McGill, il se limite à chercher une solution urgente et temporaire, en tenant compte sommairement des inconvénients et des préjudices de chacun. Après quoi, l’affaire est bien souvent abandonnée : l’occupation prend fin tandis que les délais chroniques de notre système de justice courent toujours.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Démantèlement du campement propalestinien de l’Université McGill, le 10 juillet dernier à Montréal

Ce rapport au temps, combiné à la nature profonde du pouvoir judiciaire, place le juge dans une situation délicate lorsqu’il faut intervenir dans un conflit social en cours. La juge Chantal Masse confiait récemment son sentiment d’impuissance à l’endroit de ce système de protection des droits imprécis et propice à la formulation de revendication de droits concurrents. Cette citation coiffe d’ailleurs ce texte.

D’un côté, les droits et libertés, placés au-dessus des lois, offrent de formidables recours pour juger – rétrospectivement – de la raisonnabilité de l’action des autorités. De l’autre, le discours des droits fondamentaux sacralise durant l’occupation les prétentions individuelles de tout un chacun et contribue à installer un dialogue de sourds peu propice à la résolution des conflits.

Contre-pouvoir oblige, les tribunaux sont, par définition, mieux placés pour juger – après coup – d’une intervention policière que pour dicter des solutions concrètes aux autorités. Inutile de cultiver des attentes démesurées à l’endroit de leur capacité d’intervention en temps réel.

Dans le dossier du convoi de la liberté comme dans celui du campement à McGill, la fin de mot de l’histoire aura été une opération de démantèlement savamment proportionnée.

Dans ce système de protection des droits, une seule évidence s’impose : au nom de l’idéal de liberté, l’État doit justifier ses actions. Or, tant que ce dernier n’a pas agi, les tribunaux peuvent difficilement juger de la proportionnalité de l’action policière au regard des promesses de liberté, d’égalité et de justice contenues dans les chartes des droits.

Il faut donc apprendre à distinguer, d’un côté, le discours portant sur des droits revendiqués et idéalisés et, de l’autre, les garanties et les sanctions effectivement reconnues par des tribunaux attachés au flou des analyses contextuelles.

1. Consultez le jugement rendu dans l’affaire Medvedovsky c. Solidarity for Palestinian Human Rights McGill (SPHR McGill)

