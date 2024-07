PHOTO GEORGE TAMES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

L’attentat contre l’ancien président américain Donald Trump est venu ajouter de l’huile sur le feu dans un pays déjà éprouvé par la guerre larvée que se livrent deux partis que tout semble de plus en plus opposer. Les démocraties occidentales en général semblent prises entre une poussée populiste d’en bas et une réaction élitiste d’en haut, d’où l’intérêt de se tourner vers les enseignements du passé pour retrouver le sens de nos institutions communes.

Pierre Norris Enseignant d’histoire au secondaire et étudiant à la maîtrise en science politique

Pensons notamment à l’époque de « Camelot », ainsi que l’on surnomme la présidence de John Fitzgerald Kennedy (1961-1963). On connaît déjà la version hagiographique de cette histoire : champion des droits qui a évité au monde une guerre nucléaire avant d’être tragiquement assassiné. On sait maintenant que le château du roi Arthur était bien plus fissuré qu’il n’y paraissait, mais il n’en demeure pas moins que le président Kennedy n’était pas sans mérites et que sa présidence regorge encore de nombreuses leçons à tirer.

L’importance de la culture générale

Étudier la vie de John Kennedy, c’est d’abord comprendre que pour lui, un politicien doit détenir une vaste culture littéraire, historique et artistique pour éviter que l’exercice du pouvoir devienne une simple gestion comptable. Kennedy était convaincu que les arts et les lettres permettaient un meilleur contact avec la réalité : poètes, musiciens et auteurs étaient régulièrement invités à la Maison-Blanche sous sa présidence. Lecteur vorace, il traînait constamment un livre avec lui. Et il ne se contentait pas des revues de presse de ses assistants, il lisait une dizaine de journaux quotidiennement.

L’intérêt pour l’histoire était aussi absolument essentiel aux yeux de Kennedy. Cette discipline était selon lui dépositaire d’enseignements que les politiciens avaient avantage à méditer. Ainsi avait-il choisi l’historien Arthur Schlesinger Jr. comme assistant spécial et parmi ses rédacteurs de discours.

On sait également que la lecture de The Guns of August de l’historienne Barbara Tuchman sur les origines de la Première Guerre mondiale marqua profondément Kennedy, au point qu’il s’y référa constamment pour éviter de répéter les mêmes erreurs durant la crise des missiles de Cuba.

L’attraction des contraires

Cet attrait pour le monde des idées et les enseignements du passé influença certainement Kennedy dans une deuxième leçon : le refus de constituer autour de soi une chambre d’écho. Il avait compris qu’une équipe politique forte reposait sur l’addition de forces complémentaires.

L'ancien président américain John F. Kennedy, en novembre 1961

Libéral de la Nouvelle-Angleterre, qui plus est un catholique d’origine irlandaise, il n’avait rien pour plaire à l’aile sudiste et conservatrice de son parti, mais il accepta de faire du sénateur texan Lyndon Johnson son vice-président. De plus, il s’entoura d’une équipe aux opinions, professions et parcours variés. Il encourageait la discussion la plus ouverte possible, retournant toutes les pierres avant qu’une décision finale ne soit prise.

L’acceptation du compromis ne l’empêchait pas de savoir prendre des décisions fortes, notamment lorsqu’il déploya des troupes pour protéger des étudiants afro-américains sur leur campus pour éviter qu’ils ne soient lynchés par la foule qui refusait leur inscription.

À ses yeux, il s’agissait donc de savoir discerner les principes non négociables d’avec les situations appelant au compromis, comme il l’expliqua dans un discours à Baltimore en 1958 : « Ne cherchons pas la réponse républicaine ou la réponse démocrate, mais la bonne réponse. »

Le sens de l’engagement

Une troisième leçon renvoie justement à ce devoir de prise de décision et d’assumer ses responsabilités. Kennedy était pénétré par l’idée que l’exercice des plus hautes fonctions venait avec des responsabilités immenses, mais il a aussi saisi la nature profonde de la république dans laquelle il vivait. En régime démocratique, le chef peut inspirer l’effort et montrer l’exemple, mais il ne reste malgré tout que le fiduciaire momentané d’une collectivité.

Dans son livre Profiles in Courage (1956), il écrivait qu’« en démocratie, chaque citoyen, peu importe son intérêt envers la politique, occupe un poste ; chacun d’entre nous est dans une position de responsabilité ». La conception qu’avait JFK de la citoyenneté était exigeante et engageante. Elle nécessitait, pour le citoyen autant que pour l’élu, les vertus du courage, du jugement, de l’intégrité et du dévouement. Il a bien sûr résumé le tout durant son discours inaugural par une phrase passée à l’Histoire : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

La conclusion à tirer de ces leçons du président Kennedy réside dans l’importance de la mobilisation, peu importe la forme que cela prendra. Éclairé par les arts et le passé, conscient que la politique consiste à entretenir une Cité partagée avec des gens aux opinions diverses, chaque citoyen doit comprendre qu’en démocratie, l’engagement civique n’est pas un loisir, mais une responsabilité.

