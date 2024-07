Les amis politiques d’hier sont les adversaires d’aujourd’hui. Un réalignement des rivalités politiques s’est opéré dans plusieurs démocraties, dont le Québec. Et les experts en sont la cible.

Éric Montpetit Professeur au département de science politique, Université de Montréal

Les rivalités politiques s’organisent en opposition à une élite. Au XXe siècle, cette élite était le milieu des affaires. Pour le dire simplement, les travailleurs et les plus défavorisés de la société se sont unis contre les propriétaires et dirigeants d’entreprises qui jouissaient de privilèges jugés excessifs. Pour rendre possible le vivre-ensemble malgré cette rivalité, les gouvernements ont eu recours à des politiques de redistribution qui ont permis de contenir les écarts de richesse.

Cet alignement des rivalités a commencé à changer au XXIe siècle et l’élite qui suscite de l’opposition, cette fois-ci, est composée d’experts. Ce milieu de l’expertise est urbain, il a été formé à l’université et se considère comme progressiste. Il œuvre dans des milieux professionnels, dont l’université, mais pas uniquement. On le retrouve aussi dans les médias et dans certaines grandes entreprises.

Son privilège principal est l’accès à des tribunes qui lui permettent de diffuser ses opinions pour influencer la société et la politique.

Le milieu de l’expertise a été tout particulièrement visible lors de la pandémie de COVID-19, mais il se prononçait déjà sur des enjeux de l’heure, dont l’environnement et l’immigration, avant cette crise et il continue de le faire depuis.

Intellectuels contre travailleurs

L’hostilité à ce milieu de l’expertise provient principalement de l’extérieur des grands centres urbains, de personnes qui ont souvent un travail physique, qu’elles soient salariées ou entrepreneures, et dont elles tirent une grande fierté. Ces personnes ont aussi un esprit communautaire développé, qu’elles opposent à un style de vie urbain qu’elles perçoivent comme étant propice à l’émergence de problèmes de criminalité et d’itinérance, pour ne nommer que ceux-ci.

Lorsque l’alignement des forces politiques opposait les travailleurs au milieu des affaires, les intellectuels universitaires se situaient massivement du côté des travailleurs. Aujourd’hui, les travailleurs des milieux ruraux ne voient plus cette élite comme une alliée.

La rivalité qui opposait les travailleurs au milieu des affaires était, pour l’essentiel, de nature matérielle. On reprochait aux propriétaires et dirigeants d’entreprises leur richesse.

Dans le nouvel alignement, la rivalité est davantage morale. On reproche aux experts de faire la leçon, de dire aux gens et aux gouvernements comment penser et se comporter, ce qui est reçu comme de l’arrogance.

Et la pandémie est arrivée dans ce contexte comme une boule de billard qui frappe un amoncellement de boules, le choc en rapprochant quelques-unes, mais en éloignant plusieurs.

La pandémie a en effet mis de l’avant des experts qui, par-delà leurs connaissances spécialisées, ont souligné la nécessité d’une attitude bienveillante et de solidarité envers les personnes vulnérables, une attitude qu’elles estimaient incompatible avec le scepticisme face aux prescriptions de la Santé publique. Et conformément à la logique du nouvel alignement, celui qui en est venu à symboliser le scepticisme au Canada n’était pas un universitaire urbain, mais le camionneur.

Tous camionneurs

En milieu rural et périurbain québécois, il n’était pas nécessaire de conduire un camion pour s’identifier au camionneur. Bien des personnes voyaient chez le camionneur quelqu’un qui, comme elles, devait redoubler d’efforts pour gagner sa vie devant les obstacles mis devant lui par des mesures sanitaires lourdes et dont on ne pouvait anticiper la levée. Bien des personnes ont été indisposées devant une élite experte urbaine qui a voulu faire taire le camionneur en le dépeignant comme une personne dont la pensée est peu soucieuse de sa communauté.

L’occupation d’Ottawa et les prises de parole de certaines de ses figures de proue ont certes largement déplu, mais l’image du camionneur qui bûche pour joindre les deux bouts se faisant faire la leçon par une élite experte a marqué l’imagination.

Un gouffre s’est alors creusé entre ces experts et les gens, salariés et entrepreneurs, qui vivent d’un travail physique, souvent à l’extérieur de Montréal. Ce gouffre est toujours bien visible sur les enjeux d’actualité qui ont remplacé la COVID-19, le troisième lien à Québec en fournissant un bel exemple.

Si les politiques redistributrices ont assuré la paix sociale au XXe siècle, il n’est pas du tout évident que des politiques publiques sauront la préserver au XXIe siècle. Les compromis de nature économique peuvent rapprocher des intérêts distincts, mais ils échouent à réconcilier des morales distinctes. D’un côté comme de l’autre du nouvel alignement, les solutions sont donc autoritaires.

L’élite experte, par des dynamiques qui s’apparentent à de la pensée de groupe, cherche à exclure ses adversaires de la communauté, à les « annuler » symboliquement. Ses adversaires, pour leur part, sont souvent attirés par un leader qui promet d’user de son autorité pour écarter l’élite experte, vue comme trop progressiste et trop influente. En fin de compte, le nouvel alignement politique menace surtout l’ordre libéral, qui a été construit contre les autoritarismes après la Seconde Guerre mondiale.

