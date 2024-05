Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Un autre spectacle céleste exceptionnel

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Les aurores boréales vu de Montréal, dans la nuit de vendredi à samedi dernier

Il était 20 h 30 vendredi soir quand on a pris la décision, mon ado et moi. On a sauté dans une voiture Communauto, roulé vers l’autoroute 15 jusqu’à ce qu’il fasse bien noir et pris une sortie au hasard dans le coin de Sainte-Adèle. Couchés sur une table à pique-nique, on s’est demandé un moment ce qu’on faisait là, jusqu’à ce que le noir au-dessus de nos têtes se strie de rose et de vert. Hypnotisés, nous avons vu le ciel se transformer en toile impressionniste aux motifs évoluant parfois tout doucement, parfois comme si elle était éclairée par un stroboscope géant. Après l’éclipse du mois dernier, on peut dire que le ciel nous gâte en spectacles ces temps-ci.

Philippe Mercure, La Presse

Vive l’amour moderne

PHOTO VALERY HACHE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La chanteuse Zaho de Sagazan a interprété Modern Love pour la directrice du jury de Cannes, Greta Gerwig, mardi

Le Festival de Cannes n’était commencé que depuis quelques heures et, déjà, il avait accouché d’un moment culte : celui où la charismatique chanteuse Zaho de Sagazan interprète Modern Love pour la présidente du jury, Greta Gerwig. La reprise de cette chanson de David Bowie est un clin d’œil (et un hommage) au personnage de Frances Ha qu’incarne Gerwig dans le film du même nom, réalisé par son compagnon, Noah Baumbach. Il se dégage de cette performance beaucoup d’amour, d’admiration, de sororité et de liberté. Dans l’ombre du mouvement #metoo, le Festival de Cannes en avait bien besoin.

Nathalie Collard, La Presse

Visionnez la vidéo de prestation de Zaho de Sagazan au festival de Cannes

Merci pour votre saison, les Montréalaises !

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Les joueuses de l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, en avril dernier

On aurait évidemment voulu que la saison se poursuive plus longtemps. À leur première série éliminatoire, l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin s’est inclinée mardi dernier devant Boston. Mais quand on fait le bilan, les Montréalaises ont connu une saison exceptionnelle et nous ont fait vivre des émotions fortes. Avant la saison, nombre de personnes se demandaient si l’engouement pour le hockey féminin serait au rendez-vous. Or, l’équipe a dépassé les attentes les plus folles, jouant presque tous ses matchs à guichets fermés, même au Centre Bell. Il n’y a plus aucun doute : le hockey féminin professionnel va continuer de grandir. On a déjà hâte à la deuxième saison de l’équipe de Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et compagnie.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Le rock n’est pas mort

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SLOWDIVE Le mythique groupe Slowdive

C’est le genre de vision qui vous réconforte sur la jeunesse, le passage des traditions, l’universalité de l’art et la vie en général. Rue Ontario, mardi soir, j’ai aperçu un garçon qui n’avait pas plus de 10 ans vêtu d’un t-shirt de… Slowdive ! Les chandails de Nirvana et de Metallica font un retour en force, mais j’ai été franchement étonné de voir ce groupe culte britannique des années 1990 passablement plus obscur ressortir ainsi des boules à mites. En manifestant mon approbation par signes enthousiastes au gamin, j’ai eu la chance d’être gratifié d’un grand sourire et de deux pouces en l’air. Un petit moment de connivence intergénérationnelle fort sympathique.

Philippe Mercure, La Presse