Les cours ont officiellement repris le mardi 14 mai dans les trois établissements du cégep de Lanaudière dont celui de L’Assomption où j’enseigne et où ma fille étudie. J’aurai donc traversé la semaine de suspension de cours comme professeure, mais aussi comme tous les parents de près de 7000 cégépiens de la région.

Aïcha Van Dun Professeure de littérature au collégial

De retour au bureau, j’ai pu constater à quel point les membres du personnel travaillent fort pour accommoder les élèves. Chacun joue son rôle pour les rassurer et faire en sorte qu’ils puissent occuper les emplois d’été qui les attendent en cette période où inflation et crise du logement leur rendent la vie dure. Sans compter que certains cégépiens sont inscrits à des cours d’été qui débuteront sous peu.

Je ne doute pas de la collaboration entre notre direction et les équipes du ministère de l’Enseignement supérieur pour ramener toutes les activités à la normale.

Ce qui me préoccupe toutefois, c’est que les trois cégeps de Lanaudière ne sont pas les premiers à subir une cyberattaque.

Les cégeps de Saint-Félicien (en 2020) et de Montmorency (en 2022) sont passés par là avant nous.

En 2020, le Collège militaire royal de Kingston a été victime d’une attaque semblable et Radio-Canada titrait, le 2 avril dernier, tout juste après la cyberattaque de l’Université de Winnipeg : « Les Universités canadiennes, pas assez outillées contre de potentielles cyberattaques ».

Le Collège Ahuntsic, victime à son tour !

Alors que les trois cégeps de Lanaudière ne sont pas entièrement rétablis, j’apprends avec stupéfaction que le Collège Ahuntsic a été ciblé à son tour ! Sombre nouvelle. Allons-nous bientôt prendre la pleine mesure des risques associés au tout-à-l’internet dans nos institutions scolaires ?

À Montmorency, des dizaines de milliers de fichiers contenant des informations confidentielles ont laissé l’impression à bien des élèves et employés d’avoir été trop peu informés sur les fuites de leurs données.

Mon intention ici, loin de lancer une campagne de peur, est de rappeler à la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, qu’on ne doit pas sous-estimer le stress vécu par les élèves touchés. À L’Assomption, les reprises d’évaluation se multiplient et malgré nos efforts, la fin de session est chamboulée.

Par ailleurs, mon propos, n’engageant que moi comme professeure, est d’inviter à une réflexion.

En éducation supérieure, la tendance est à l’élargissement de la place du numérique. Les changements rapides, en matière d’introduction de l’intelligence artificielle, par exemple, ne nous épargnera pas un sérieux débat de fond

Clairement, notre vulnérabilité s’accroît face aux systèmes et services numériques qui deviennent de plus en plus dispendieux. Ce n’est pas sans conséquences. Combien la gestion des cyberattaques de Lanaudière et Ahunstic coûtera-t-elle au juste ?

Je ne suis pas la seule à m’inquiéter de l’emprise grandissante des technologies numériques en éducation et à préférer une école à échelle humaine à une école informatisée à outrance qui nous empêche d’aller simplement donner nos cours comme des générations de professeurs qui nous ont précédés. Deux collègues de philosophie, Éric Martin et Sébastien Mussi, ont publié Bienvenue dans la machine (Écosociété, 2023), un remarquable essai sur la question. Ils sont d’avis qu’il ne suffira pas, pour les professeurs, de se former et de s’adapter. Leur proposition, inspirée de récentes mobilisations en Suisse : un moratoire sur l’informatisation de l’école.

Sur ces enjeux, pendant toute la durée de la suspension des cours à L’Assomption, Joliette et Terrebonne, j’ai attendu en vain un mot de la ministre Déry. Aujourd’hui, j’espère un plan de match !

