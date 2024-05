Vous êtes nombreux à réagir aux textes que nous publions. Voici un éventail de commentaires que vous nous avez fait parvenir ces derniers jours.

Des jeunes impliqués

Pour moi, ces campements dans les universités ne sont pas du tout inquiétants. Je les trouve même plutôt positifs. On reproche si souvent aux jeunes d’être apathiques, asociaux, toujours le nez sur leurs écrans… Ne nous lamentons pas de les voir participer aux affaires du monde. Je pense que les universités sont capables de régler leurs problèmes sans l’aide de la maréchaussée.

Françoise Chesnay, Montréal

Le musée de Wendake

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le Musée huron-wendat de Wendake

Nous avons visité le Musée huron-wendat l’an dernier et j’y ai appris plus sur notre société que dans mes cours d’histoire du secondaire et du cégep. Cela devrait être obligatoire pour tous les professeurs d’histoire d’aller y faire un tour. Ils enseigneraient le Québec de façon différente.

Marthe Desautels, Montréal

Un quartier jadis paisible

Je suis originaire de Duberger et c’est aussi de mon enfance et de mon adolescence que vous parlez dans ce texte. Je faisais partie des snobs qui vivaient dans les bungalows, plus près de l’église, mais mes parents avaient la décence de ne pas mépriser les gens des poulaillers, que nous appelions plutôt les patios. Et je fréquentais aussi le bar aux Lièvres, bienvenue aux mineurs, une petite école de délinquance et un marché actif où se fournir en pharmacopée alternative. Ce joli quartier très paisible à l’origine, dans les années 1950, est devenu un enfer de pollution sonore quand il a été encerclé d’autoroutes dans les années 1970. Comme quoi le progrès peut effectivement n’être que le développement d’une erreur, pour paraphraser Cocteau.

François Huart, Saint-Paul-de-Montminy

Les GES ne disent pas tout

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Des milliards de véhicules individuels électriques de plusieurs tonnes ne sont pas la solution au dépassement des limites planétaires », écrit Louka Méthot.

Simplifier l’impact humain sur terre aux seules émissions de GES est un aveuglement dangereux, à mon avis. Il est essentiel d’avoir une vue globale des émissions dans tous les cycles de vie de ce que nous produisons. Il est également très important de voir que les mines qui servent à construire les batteries sont loin d’être sans impact. Le fait d’avoir des véhicules surdimensionnés n’empêchera pas la pollution plastique, la construction de routes et d’infrastructures de transport. La seule façon de réellement réduire l’empreinte globale de l’être humain est d’amorcer une décroissance de notre consommation. Il est plus que temps d’avoir une réflexion lucide basée sur la science sur l’avenir que nous souhaitons. Des milliards de véhicules individuels électriques de plusieurs tonnes ne sont pas la solution au dépassement des limites planétaires. On ne peut continuer dans la même direction, il faut changer nos sociétés en profondeur.

Louka Méthot, Montréal

Le modèle écossais pour inspirer notre DPJ

Notre DPJ aurait besoin d’un très sérieux coup de barre pour le mieux-être de nos enfants, des intervenants et de l’ensemble de la société québécoise. Pourquoi ne pas aller voir du côté de l’Écosse, qui a un système unique au monde basé sur des groupes de citoyennes et de citoyens bénévoles qui décident par consensus et qui ont force de loi au même titre qu’un juré, de ce qui est bon pour l’enfant en cause ? Le système est en place depuis les années 1970 et vient de faire l’objet d’une vaste enquête pour le bonifier en conservant la même formule articulée autour de bénévoles locaux formés pour s’assurer que toutes les décisions ne soient prises qu’en tenant compte du bien-être de l’enfant de leur communauté. Je vous invite à aller sur le site de Children’s Hearings Scotland où tous, enfants inclus, peuvent faire part d’une difficulté sans que soit d’emblée enclenché un processus judiciaire.

Jacinthe Valiquette, Granby

Tant d’avantages à l’achat local

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Julie Faucher voit beaucoup d’avantages à acheter localement des fruits et légumes biologiques.

Acheter localement, particulièrement pour notre alimentation, de surcroît des fruits et légumes biologiques, est de toute évidence la première action concrète à poser et à répéter pour améliorer notre économie, notre vitalité locale et régionale, et contribuer à l’amélioration de notre santé. C’est aussi une façon de soutenir le travail ardu de petits agriculteurs et de familles qui triment plus durement que la majorité d’entre nous. Leur travail doit être soutenu.

Julie Faucher, Candiac

La complexité inutile de l’orthographe

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE « Il y a une forte corrélation entre les taux de littératie des différents pays occidentaux et le degré d’opacité de leur système d’écriture », signale Mario Périard.

La complexité inutile de l’orthographe française est le véritable éléphant dans la pièce dont on évite toujours de parler. Il y a une forte corrélation entre les taux de littératie des différents pays occidentaux et le degré d’opacité de leur système d’écriture. On parle souvent du « miracle » finlandais en éducation en omettant soigneusement de mentionner que le finnois s’écrit selon l’orthographe la plus phonétique en Europe. À quand une « réforme substanciel de l’ortografe » ?

Mario Périard, Saint-Jean-de-Brébeuf

Vieillir le cœur gai

La solitude s’apprivoise tôt. Pour vieillir le cœur gai, il faut une passion dévorante. Peindre, jouer d’un instrument, écouter le bruit du vent, observer les nuages, caresser son chat, garder les sens éveillés. Pour les sceptiques, un septième sens se développe où les odeurs agréables parfument notre quotidien. Un bon café, un croissant chaud et le tour est joué. Votre cœur s’emballe et vous rêvez.

Michèle Amiot, Châteauguay

La liberté d’expression : vitale

Merci pour votre texte sur les dérives potentielles de la loi 57. Je suis une élue municipale et, bien que mon travail soit parfois ardu et que j’aie dû faire face à des commentaires désobligeants, des menaces à peine voilées ou des comportements qui flirtent avec le harcèlement, je demeure profondément convaincue de l’importance de pouvoir s’exprimer librement en société. Le fait de devoir faire face à des remarques ou comportements dérangeants, parfois avec nos enfants à l’épicerie, au parc ou à l’école, ne constitue évidemment pas la meilleure partie de notre fonction d’élu, mais cela en fait partie. Et si l’intention derrière la loi 57 est noble, il n’en demeure pas moins que je suis totalement d’accord avec vous pour dire qu’« il est impératif que ce projet de loi soit davantage balisé et que des définitions robustes et en accord avec nos chartes y soient insérées ». Autrement, on risque de causer un tort profond à la démocratie malgré les bonnes intentions. La liberté d’expression des citoyens doit être protégée coûte que coûte. Et j’ajouterais qu’avec la multiplication des cas de sanctions injustifiées en milieu de travail, nous devrions également penser à protéger la liberté d’expression des employés face aux employeurs, mais aussi face aux ordres professionnels. Ce n’est pas normal qu’une infirmière ou un enseignant ne puisse pas parler à un journaliste sans craindre de perdre son emploi ou qu’un médecin retraité soit convoqué devant le collège pour une déclaration qui déplaît sur les réseaux sociaux. Aussi bien la science que la démocratie reposent sur la liberté d’expression. Il ne faudrait pas l’oublier.

Virginie Dostie-Toupin, Saint-Lambert

