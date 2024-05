Lettre ouverte au ministre Christian Dubé

Robert Comeau Président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), et trois cosignataires*

La pénurie de personnel dans notre réseau de la santé et des services sociaux se trouve à nouveau sous les projecteurs car elle met gravement à risque les soins et services qui doivent être offerts à la population des régions éloignées.

Les nouvelles règles encadrant le recours à la main-d’œuvre indépendante ont déclenché un effet domino dont la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine risquent fort d’être les victimes collatérales si rien n’est fait.

La dépendance de ces régions à la main-d’œuvre indépendante pour maintenir l’offre de soins de santé et de services sociaux – des services essentiels – n’est que l’un des symptômes d’une infection bien plus grave : l’incapacité de notre réseau public à attirer et à retenir les travailleuses et les travailleurs dans nos régions !

Nous appuyons le gouvernement dans sa lutte pour sevrer le réseau du recours aux agences privées. Mais cela doit se faire avec un plan clair afin de faire cesser l’exode en région, prévoyant des mesures substantielles à court, moyen et long terme, pour y faire venir la main-d’œuvre et s’assurer qu’elle y reste pour de bon.

Afin de remporter le bras de fer qui vous oppose aux agences de placement, vous aurez besoin de travailleuses et de travailleurs mobilisés à vos côtés. Prenez-en soin et accordez-leur la reconnaissance qui leur a si longtemps été refusée.

Nos revendications pour élargir et bonifier les conditions de travail en régions éloignées sont en effet restées lettre morte lors de la dernière négociation. La crise qui secoue actuellement nos services démontre encore une fois que ces revendications étaient non seulement fondées, mais aussi nécessaires !

Que ce soit dans les services de laboratoire, en imagerie médicale ou en réadaptation physique, en centre jeunesse, en santé mentale ou encore en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, tous les pans des services essentiels offerts en région par des travailleuses et des travailleurs passionnés sont menacés de se retrouver sous respirateur artificiel. Et sans ces services, ce sont nos communautés qui vont dépérir.

Il est urgent d’agir avant d’atteindre le point de rupture. Cet appel de détresse, nous vous l’envoyons au nom de toute la population de nos régions, qui font la fierté du Québec. Elles sont riches en culture, en ressources naturelles et en attraits touristiques. Mais on ne peut pas s’en préoccuper uniquement lorsque les touristes s’y rendent pendant la saison estivale. Il faut en prendre soin et les préserver à longueur d’année. Y pérenniser une offre de services publics, accessibles et de qualité, C’est vital !

*Cosignataires : Kevin Newbury, représentant national de l’APTS pour la Côte-Nord ; Carl Verreault, représentant national de l’APTS pour l’Abitibi-Témiscamingue ; Jenny Tardif, représentante nationale de l’APTS pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue