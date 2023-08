Le 1er novembre 2022, la Ville de Montréal a présenté la Vision vélo 2023-2027, qui comprend la réalisation de 17 axes de type Réseau express vélo (REV). Sachant que ce projet suscite diverses réactions, la Coalition pour la mobilité active de Montréal réitère son appui à l’ensemble de la Vision vélo et à ce tronçon en particulier.

Olivier Labrèche, Samuel Milette-Lacombe et Jean-François Gagné Coalition pour la mobilité active de Montréal*

Le REV Henri-Bourassa offrira une option longtemps attendue pour la mobilité active dans le nord de l’île, le long de l’axe est-ouest. À terme, ce projet reliera les arrondissements de Saint-Laurent, d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, à partir de l’autoroute 40 jusqu’au boulevard Lacordaire, et il sera constitué de pistes unidirectionnelles protégées dans chaque sens. Le REV sera déployé dans le cadre d’un corridor de mobilité durable qui inclura également un Service rapide par bus (SRB) et qui permettra l’intermodalité avec deux futures stations du REM ainsi qu’avec la station de métro Henri-Bourassa. Pour les arrondissements excentrés de Montréal-Nord et de Saint-Laurent, loin des axes principaux de transport actif et habités en bonne partie par des ménages à statut précaire, ce projet est une question de justice sociale et permet un rattrapage bienvenu !

Actuellement, ce boulevard constitue un environnement extrêmement hostile aux transports actifs par sa conception datant de l’époque du tout-à-l’auto, notamment par la présence de nombreux viaducs, de bretelles d’autoroutes et d’intersections dangereuses, le tout sur une route de trois ou quatre voies de large dans chaque sens. Bien que des pistes aient vu le jour au fil des ans sur certaines rues, elles sont segmentées, indirectes ou ne sont pas aménagées selon les meilleures pratiques en matière de sécurité.

Sécurité et accessibilité

En cette période de rentrée scolaire, nous soulignons le fait que de nombreux établissements scolaires seront aussi desservis par cet axe. Grâce au REV, plus de jeunes pourront se rendre vers leurs écoles autrement qu’en voiture, ce qui réduira la congestion ainsi que les risques d’accident aux alentours des écoles. Les travailleurs ne sont pas en reste, ce projet reliant le Technoparc Montréal (et plus globalement le pôle d’emploi de l’ouest de l’île) au réseau cyclable montréalais.

En plus de servir aux utilisateurs de vélos, trottinettes ou autres appareils de transport personnel motorisés, les pistes de type REV favorisent l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Les déplacements en fauteuil roulant ou en quadriporteur y sont nettement plus conviviaux que sur les trottoirs, la présence de pentes et de cahots rendant ceux-ci ardus et inconfortables.

Sur le plan environnemental, le projet Henri-Bourassa permettra de réduire nos besoins énergétiques, sachant que le gouvernement du Canada a pris l’engagement d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et que des représentants du gouvernement québécois reconnaissent le besoin de diminuer radicalement le nombre de voitures sur nos routes. Pour conclure la liste des bienfaits, la Direction régionale de santé publique de Montréal a également émis un avis public favorable à la Vision vélo, notant des retombées positives pour la santé de la population ainsi qu’une réduction des inégalités.

La Coalition saisit cette occasion pour signaler le fort soutien de la communauté pour ce projet comme démontré par une pétition en ligne1 et les commentaires favorables des citoyens lors des consultations2. Nous saluons l’engagement de la Ville pour le transport actif et collectif dans le nord de l’île, et nous encourageons la poursuite et l’accélération des travaux pour le projet Henri-Bourassa pour l’ensemble des voies cyclables prévues. Madame la Mairesse, bravo pour cette vision ambitieuse et environnementalement durable pour le nord de l’île, qui bénéficiera au plus grand nombre. Poursuivons la transformation du secteur !

* Olivier Labrèche, Association pour la mobilité active de Saint-Laurent ; Samuel Milette-Lacombe, Association pour la mobilité active d’Ahuntsic-Cartierville ; Jean-François Gagné, Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord