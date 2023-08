L’été tire à peine à sa fin, mais déjà, la programmation automnale des chantiers s’annonce costaude. Un peu plus d’une cinquantaine de grands travaux se tiendront dans le Grand Montréal jusqu’en décembre, avec un week-end particulièrement congestionné qui se profile pour l’Action de grâce.

« On veut éviter à tout prix des entraves de jour. […] Tous ces chantiers ne seront pas tous en même temps. Ils vont vivre séparément pour ne pas avoir des entraves trop significatives », a expliqué le porte-parole du ministère des Transports, Louis-André Bertrand, en conférence de presse jeudi.

Reste que l’automne sera fortement congestionné, en commençant par une entrave majeure dans l’axe de l’autoroute 20 et de l’échangeur Saint-Pierre à l’Action de grâce. Les deux infrastructures devront être fermées entièrement durant quatre jours pour y réaliser des travaux majeurs de réfection. Il faudra prévoir une « congestion majeure » dans le secteur de vendredi à mardi, soit entre le 6 et le 10 octobre, a prévenu M. Bertrand, en invitant les usagers à prévoir un détour par l’autoroute 520.

Dans l’ouest, des travaux se tiendront également tout l’automne sur le pont de l’Île-aux-Tourtes. Deux voies seront maintenues par direction pendant et au terme des travaux de renforcement – dont l’échéance n’a pas encore été déterminée –, une barrière amovible permettra de maintenir trois voies dans le sens de la pointe.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Une idée des travaux en vue pour cet automne dans le Grand Montréal.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l’autoroute 40, les travaux de parachèvement du pont d’étagement de la rue des Pins se poursuivront jusqu’en novembre, ce qui forcera là encore des fermetures partielles et complètes la nuit et le week-end dans les deux directions. La rue des Pins sera aussi bloqué durant le chantier entre la rue Poultry Cottages et le chemin Sainte-Marie.

Non loin de là, entre les boulevards Morgan à Baie-D’Urfé et Saint-Charles à Kirkland, la reconstruction de la chaussée de l’autoroute 40 forcera le retranchement de voies jusqu’en décembre. Trois voies seront maintenues dans le sens de la pointe, et deux autres à contresens.

Des cônes, mais des résultats

Une série de travaux municipaux sont aussi à prévoir, notamment sur le pont Jacques-Bizard, les boulevards Henri-Bourassa, Gouin et Marcel-Laurin, ou encore la route 117. D’autres travaux prévus sur les axes Mansfield et René-Lévesque se termineront en novembre. « De notre côté, il n’y aura pas de surprise à l’automne : 90 % des entraves sont déjà connues », dit le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

M. Sabourin affirme que tous ces travaux « portent leurs fruits » et rappelle que la proportion de rues en bon ou en excellent état est passée de 36 % à 46 %, selon les données de 2022. Sur le réseau artériel, on ne compte plus que 24 % des axes en mauvais état, contre 38 % il y a quelques années.

On a aussi réussi dans les dix dernières années à baisser de 40 % le nombre de bris dans le réseau d’eau et réduit de moitié les quantités d’eau perdues par des fuites. Bref, ces travaux, ils donnent des résultats. Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

Par ailleurs, des travaux de réfection suivront leur cours tout l’automne sur le pont Honoré-Mercier, forçant une circulation à contresens avec une seule voie par direction la nuit et la fin de semaine. Des départs d’autobus supplémentaires sont prévus pendant les longues phases de travaux.

Bon nombre de « mégachantiers », comme ceux des tunnels Ville-Marie et Viger, du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ou encore de la rue Sainte-Catherine, marqueront également la saison automnale. L’échangeur des autoroutes 15 et 440, où on aménage présentement une nouvelle bretelle aérienne, sera aussi fortement entravé jusqu’à la fin de 2024.

Au centre-ville, la rue Sherbrooke risque d’être très congestionnée en raison des travaux dans le tunnel Ville-Marie. Plus à l’est, le boulevard Pie-IX sera aussi fermé à plusieurs reprises jusqu’en 2027, entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame Est, en raison du prolongement du Service rapide par bus (SRB).

Le Royalmount et sa passerelle Sur l’axe Décarie, la construction d’une passerelle piétonne au-dessus de l’autoroute 15-un projet du promoteur Carbonleo dans le cadre du futur complexe Royalmount-entraînera également des fermetures partielles ou complètes de l’autoroute le soir, la nuit et la fin de semaine, et ce, jusqu’en 2024. Aucun échéancier plus précis n’a encore été annoncé. Partout dans le Grand Montréal, plusieurs autres axes névralgiques comme les autoroutes 20, 13, 15, 19 ou encore 930 feront l’objet d’entraves de taille à différents moments. Une liste exhaustive des travaux prévus a été publiée jeudi sur le site de Mobilité Montréal, le comité responsable de la gestion de la circulation.