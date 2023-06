L’auteur s’adresse à la ministre de l’Immigration, de la Francophonie et de l’Intégration, Christine Fréchette

Osvaldo Núñez Ex-député fédéral

Madame la ministre, en décembre 2022, mon neveu Gabriel Caro, citoyen chilien, ingénieur civil et commercial, qui poursuit des études de maîtrise en marketing numérique, a présenté à votre ministère sa candidature pour devenir immigrant permanent au Québec.

Il parle espagnol et anglais, mais malheureusement pas encore le français. Sa postulation n’a pas été acceptée, malgré sa ferme intention exprimée d’apprendre rapidement la langue officielle et commune au Québec.

Même si je suis entièrement en faveur de la protection et de la promotion de la langue française chez nous, je trouve regrettable la décision de vos fonctionnaires. Nous les Chiliens, comme les nationaux des autres pays latino-américains, parlons l’espagnol ou le portugais, des langues qui ont les mêmes racines latines que le français.

De plus, le Québec et les pays du Sud partagent des valeurs et une culture similaire. Sans être des francophones, nous sommes des francophiles.

Par ailleurs, je suis fier de vous signaler que l’immense majorité des Chiliennes et Chiliens arrivée ici s’est intégrée avec succès à la société québécoise francophone.

Commémoration

Le 11 septembre prochain, nous commémorerons les 50 ans du coup d’État de Pinochet au Chili, et l’arrivée au Québec de milliers de réfugiés et immigrants chiliens, comme moi et ma famille. Nous allons remercier le peuple québécois de son accueil fraternel, généreux et solidaire. Nous soulignerons également l’importante contribution, dans plusieurs domaines, que nous avons faite à la nation québécoise en ce demi-siècle.

Dans ce contexte, certains aspects de votre nouvelle politique d’immigration me semblent paradoxaux. En exigeant la connaissance du français avant leur arrivée ici et malgré nos affinités culturelles, vous freinez l’arrivée de latinos amis du Québec. Je suis toujours d’accord avec mon ami et grand premier ministre du Québec, Bernard Landry, qui me disait souvent : « Nous sommes les latinos du Nord, vous êtes les latinos du Sud ». Le Québec devrait accroître substantiellement ses liens culturels, économiques et politiques avec l’Amérique latine, y compris dans le domaine de l’immigration.