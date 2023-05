La population vieillit, le nombre de places en hébergement spécialisé est limité et concentré, et la main-d’œuvre qualifiée se raréfie. D’autres pandémies surviendront. D’autres risques surgiront. Les CHSLD et autres lieux d’hébergement pour personnes âgées et vulnérables seront toujours à risque d’être les premiers concernés.

Me Alexandre Bellemare, Adm.A. Président de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des Adm.A.) et cinq autres signataires

Il est donc primordial que la gestion de ces établissements relève d’un gestionnaire professionnel et imputable, agile dans sa prise de décision, axé sur le service et le bien-être des personnes sous sa responsabilité tout en mettant en œuvre une gestion de proximité collaborative.

En cette dernière journée des auditions publiques sur le projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des Adm.A.) recommande une révision en profondeur de la gouvernance, de la philosophie de gestion et de l’organisation des CHSLD, ainsi qu’une redéfinition du profil de celles et ceux à qui on voudra, à l’avenir, confier le mandat de diriger ces établissements pour en assurer une gestion responsable.

Actuellement, aucun cadre de référence ne permet de recenser les compétences, connaissances et qualités de ce gestionnaire de proximité.

La nature, la diversité et l’ampleur des responsabilités incombant aux gestionnaires de CHSLD doivent se refléter dans les compétences en leadership et en gestion d’organisation des candidats.

C’est dans cet esprit que l’Ordre des Adm.A. a pris l’initiative de travailler un cadre de référence pour proposer un profil mettant en relief les compétences, les connaissances et les qualifications que toute personne occupant la fonction de premier gestionnaire d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée devrait posséder et qui seraient prescrites par le gouvernement.

Comité de travail

L’Ordre des Adm.A. est un ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Nos membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d’activité et notamment dans le domaine du réseau de la santé et des services sociaux.

Notre comité de travail, composé d’experts du secteur, a recensé une trentaine de compétences spécifiques, segmentées en qualité de cœur, de tête et d’exécution, en plus de la scolarité, de l’expérience et des connaissances normatives liées à la gestion des centres d’hébergement.

Ce cadre de référence pourra servir de guide pour préparer un affichage, orienter la recherche de candidats et procéder à leur évaluation.

Ce profil a d’ailleurs pour vocation d’être d’une application universelle et ainsi s’avérer pertinent pour d’autres formules d’hébergement, telles les Maisons alternatives et les Maisons des aînés.

Par ailleurs, nous saluons la volonté du gouvernement de vouloir nommer des gestionnaires dans chacune des 1540 installations du réseau de la santé. En juin 2022, le Plan santé reconnaissait le rôle primordial des gestionnaires de la santé à chaque niveau décisionnel et insistait aussi sur la nécessité de réinstaurer des gestionnaires de proximité afin de retrouver une autonomie, une agilité et une efficacité décisionnelle au bénéfice à la fois des employés et des usagers.

En conclusion, nous incitons les gestionnaires du secteur de la santé à être membres d’un ordre professionnel afin que, comme la quasi-totalité des intervenants de formation médicale, paramédicale et psychosociale du secteur, ces acteurs tout aussi indispensables s’inscrivent dans la même démarche d’excellence et de protection du public. Ainsi, nous serons assurés que les bonnes personnes seront aux bons endroits pour assurer une gestion de proximité humaine et efficace.

Autres signataires : Carole Trempe, Adm.A., présidente-directrice générale de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux (ACSSSS) ; Chantal Bernatchez, Adm.A., directrice générale, Résidence Berthiaume-Du Tremblay ; Carole Ladeuix, Adm.A. ; Anick Lavoie, Adm.A. ; Pierre Paul Milette, Adm.A.