Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le geste

Plus de photos de cheveux gris et de rides

Target inclura dorénavant des images de travailleurs âgés dans ses offres d’emploi en ligne et recrutera sur des sites axés sur les personnes âgées. La chaîne de magasins évitera aussi de demander aux postulants leur âge, la date où ils ont obtenu leur diplôme universitaire ou s’ils sont natifs du numérique. Ces beaux gestes inclusifs contre l’âgisme ne sont pas une initiative de Target, mais lui ont plutôt été imposés par un règlement découlant d’une plainte, rapporte le magazine américain Employee Benefit News (EBN). En 2018, le syndicat Communications Workers of America avait déposé des plaintes auprès de la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi contre des dizaines d’entreprises qui publient des offres d’emploi sur Facebook, les accusant d’utiliser les outils de ciblage publicitaire des réseaux sociaux pour discriminer les demandeurs d’emploi plus âgés.

Source : EBN

Le chiffre

54 %

C’est la proportion de femmes qui jugent la ménopause encore taboue selon la Menopause Foundation of Canada. La Sun Life observe que malgré les nombreux efforts déployés pour atteindre l’équité pour les femmes, l’écart persiste en matière de santé en milieu de travail, ce qui peut limiter la progression de carrière des employées. Selon le dernier rapport de la Sun Life, trois femmes sur quatre vivent des symptômes de ménopause qui ont une incidence sur leur vie quotidienne et 10 % des femmes quittent le marché du travail en raison de leurs symptômes. Les trois quarts des femmes sur le marché du travail trouvent aussi que leur employeur ne les aide pas durant cette période de leur vie ou doutent de ce soutien.

Source : Sun Life

La tendance

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Seulement 68 % des professionnels en ressources humaines considèrent leur PDG comme empathique, une baisse de 16 points par rapport à 2022, selon le magazine HRD Canada.

Empathie en détresse

Le magazine HRD Canada s’inquiète de la baisse d’empathie chez les cadres. Seulement 68 % des professionnels en ressources humaines considèrent leur PDG comme empathique, une baisse de 16 points par rapport à 2022. Un niveau qui n’a jamais été aussi bas. Un peu plus des deux tiers (68 %) disent que leur organisation est empathique, en baisse de 23 points par rapport à 2022. Pour ce qui est des employés, le score baisse de 16 points, mais est tout de même de 78 %. Le rapport de Businessolver sur l’état de l’empathie au travail en 2023 indique que la fatigue d’empathie est particulièrement répandue dans les professions d’aide et chez les personnes surexposées aux besoins émotionnels des autres. Le magazine cite au passage des façons d’augmenter l’empathie au travail : 1. Montrez un intérêt sincère pour les besoins, les espoirs et les rêves des autres. 2. Manifestez votre volonté d’aider un employé avec des problèmes personnels. 3. Faites preuve de compassion lorsque d’autres personnes révèlent une perte personnelle.

Source : HRD Canada

L’inspiration

Le 4 pour 4

Chez le fabricant britannique de soins de la peau Five Squirrels, les employés s’adonnent au « travail profond » quatre heures par jour. Quatre heures pendant lesquelles ils ignorent les courriels, ne répondent pas aux appels téléphoniques et désactivent la messagerie instantanée. Depuis juin 2022, l’entreprise a ainsi augmenté sa productivité tout en réduisant la semaine à quatre jours sans réduire le salaire hebdomadaire. Il s’agit de l’un des nombreux essais de travail de quatre jours qui suscite l’intérêt des économistes et des entreprises désireuses de trouver une solution au ralentissement de la croissance de la productivité en Grande-Bretagne et dans d’autres économies occidentales. L’entreprise Five Squirrels était l’une des 61 participantes à ce vaste projet pilote organisé par le groupe de recherche Autonomy. Un deuxième essai débute le 12 juin avec de nouvelles entreprises.

Source : Reuters

L’étude

Qu’en pensent les télétravailleurs américains ?

Aux États-Unis, alors que des employeurs annoncent la fin du travail à distance et que d’autres optent pour le statu quo, Ipsos a mené une enquête nationale sur le télétravail auprès de 10 013 employés du 27 avril au 1er mai 2023. Près de la moitié (47 %) des travailleurs indiquent qu’ils envisageront de chercher un nouvel emploi si leur employeur réduit la flexibilité du travail à distance et hybride. Selon les répondants, le travail qui est mieux réalisé à distance comprend la recherche (55 %), la réflexion profonde (55 %) et le temps de concentration (51 %). Les employés sont divisés quant à savoir s’ils sont plus productifs en passant une journée complète sur le lieu de travail (53 %) ou en n’y passant qu’une partie de la journée (47 %). Le sondage a été réalisé pour Eagle Hill Consulting, entreprise de Washington qui fournit des services de conseil en gestion non conventionnels.

Source : Eagle Hill Consulting LLC