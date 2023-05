Bonjour, Sugar Sammy, ou plutôt hailō sara, Samir Khullar.

Félix Vinh Le Phat Ho Médecin de famille

Je t’ai toujours suivi et j’ai été marqué par ton premier show francophone qui était osé et qui venait me chercher en tant que fils d’immigrants vietnamiens au Québec.

Comme toi, mes parents ont trimé à leur arrivée et ont ouvert toutes sortes de commerces, allant de l’épicerie à des magasins de location de films. J’ai aussi passé mon enfance dans une école multiethnique et plurilingue qui m’a légué toutes sortes de richesses.

Ta récente apparition dans La Presse⁠1 m’a toutefois laissé songeur à plusieurs égards.

Je partage ta vision concernant le manque de diversité à l’écran et je suis d’accord que le Québec a du chemin à faire pour s’ouvrir à une multiplicité de talents et de voix souvent dans l’ombre. Et cela semble généralisé. Connais-tu Guillaume Côté ? Ce n’est que l’un des plus grands danseurs de ballet au monde qui est presque inconnu ici. Il n’est pas normal que, par exemple, à Tout le monde en parle, un même invité revienne plus d’une dizaine de fois. Avec plus de 8 millions d’habitants, le Québec regorge de personnes fantastiques qui rayonnent partout à l’étranger. Si un prodige international du lac Saint-Jean peine à faire les manchettes au Québec, il est difficile de penser qu’un artiste issu des communautés culturelles réussira à percer quand l’échantillon semble si étroit. Qu’en penses-tu ?

Précieuse diversité linguistique

Cependant, je ne te suis pas quand tu associes la protection de la langue française à un manque d’ouverture au plurilinguisme. Ma femme et moi sommes trilingues, mais nous accordons une place importante à la sauvegarde du fait francophone et de son unicité en Amérique justement pour préserver la diversité linguistique mondiale.

J’applaudis ton choix de présenter en ouverture de tes spectacles l’humoriste acadien JC Surette. Comme tu le sais, les minorités francophones au Canada sont loin de jouir de tous les droits et privilèges de la minorité anglophone au Québec. Vu tes propres origines, tu es sans doute l’un des mieux placés pour comprendre, puisque l’Inde n’est certainement pas épargnée par les débats linguistiques et régionaux.

À Montréal, une grande partie des francophones parlent ou comprennent minimalement l’anglais et vont servir les anglophones dans leur langue maternelle avec plaisir. Je n’ai pas autant voyagé que toi, mais juste assez pour découvrir de nombreuses régions dans le monde où l’on parle et on te sert dans plusieurs langues, en plus de la langue locale. Or, dans la grande région métropolitaine montréalaise et particulièrement au centre-ville, il est devenu de plus en plus fréquent d’avoir un service à la clientèle unilingue anglophone.

Donc, mon cher Sugar Sammy, j’ai hâte de voir ton prochain numéro sur ces anglophones qui refusent d’apprendre « bonjour » et « merci », en particulier des chefs d’entreprise de lignes aériennes.

Tu dis que les gens issus des communautés culturelles se reconnaissent plus dans la culture anglo-américaine ou lui portent un intérêt plus prononcé. Là aussi, j’en conviens, il y a du chemin à faire au Québec en matière de variété, mais on fait souvent l’erreur d’associer automatiquement l’anglais à la diversité. Si je me plais à consommer comme bien des gens des produits culturels américains, je peux aussi basculer vers le reste du monde, notamment francophone, avec surtout l’ascension africaine, pour puiser dans un bassin quasi infini. D’ailleurs, apprendre le français te permet de t’initier plus facilement à l’anglais et plusieurs langues latines comme l’espagnol, le portugais ou l’italien, soit l’équivalent d’un potentiel de plus de 2,5 milliards de locuteurs dans le monde. En Ontario, un maigre 10 % de la population est bilingue (français-anglais) alors qu’au Québec, on se situe à plus de 45 %⁠2. La même tendance s’observe du côté du Nouveau-Brunswick, qui abrite aussi, curieusement, une communauté francophone. Je te rejoins donc sur le fait que d’apprendre plusieurs langues est un atout inestimable, mais peut-être regardes-tu du mauvais côté ? Le bilinguisme canadien est essentiellement porté par les francophones.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Sugar Sammy n’est « pas nécessairement le porte-parole de l’ensemble des communautés ethno-linguistiques ou anglophones », écrit l’auteur.

Finalement, même si ton coup d’œil critique sur la société est nécessaire, et surtout hilarant, tu n’es pas nécessairement le porte-parole de l’ensemble des communautés ethno-linguistiques ou anglophones. Mon parcours est différent du tien (et surtout décalé d’une décennie !). J’ai voyagé partout au Québec et j’ai toujours été bien accueilli malgré mon nom et mon apparence. Je n’aurais jamais pu me rendre là où je suis sans l’apport et l’effort de ma famille vietnamienne, mais aussi d’une multitude de personnes au sein de la collectivité québécoise qui m’ont encouragé à persévérer et à y contribuer.

Et alors que des figures de la diversité se multiplient enfin à des postes bien en vue, il faut effectivement redoubler d’ardeur pour faire la promotion de la richesse francophone pour que les gens aient le goût d’adhérer à une autre option que l’empire anglo-américain. Cela dit, tu sais très bien, Samir, que peu de langues peuvent faire le poids pour les raisons que tu connais. L’idée n’est donc pas de diaboliser la lingua franca, mais d’établir des conditions favorables pour faire vivre les autres langues du monde. Parles-en aux communautés autochtones. C’est au Québec que l’on retrouve proportionnellement le plus de locuteurs de langues ancestrales au Canada, mais on peut faire mieux.

Je te donne raison que les temps changent et si on veut que les solitudes deviennent une fraternité, il faudra tous, comme toi, faire l’effort d’aller à la rencontre des autres et de permettre l’expression de points de vue différents, mais surtout, arriver à déchiffrer les sensibilités culturelles de chacun.

Sur ce, j’ai bien hâte d’être à l’écoute de ton nouveau matériel et de rire, cher Samir.