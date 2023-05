À l’occasion de son retour sur les scènes québécoises avec le spectacle You’re gonna rire 2, à la suite du fameux one-man show bilingue avec lequel il a tourné pendant quatre ans, La Presse a invité l’humoriste Sugar Sammy à devenir directeur d’un jour de la section Arts et être.

« Crois-tu qu’on peut rire de tout ? » À cette question d’une lectrice, Sugar Sammy répond le plus simplement du monde, non sans effet comique : « Oui. » Cette assurance que l’on peut tout tourner en dérision, l’humoriste en a fait une sorte de programme. Ce qui explique en partie pourquoi il dérange autant, mais aussi pourquoi ses blagues politiquement incorrectes provoquent souvent une hilarité libératrice.

Sugar Sammy en rencontre avec l’équipe d’Arts et être de La Presse

Grande entrevue : l’indépendance selon Sugar Sammy

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sugar Sammy en studio à La Presse

Au début de l’année 2020, Sugar Sammy préparait son grand retour au Québec. Je l’avais entendu à New York friser les oreilles des Américains aux Carolines sur Broadway. Aussi à l’aise de leur dire leurs quatre vérités qu’à Paris, où je l’avais vu en 2016 dans la petite salle du Point Virgule, alors qu’il était un parfait inconnu du public français. À peine un an après les attentats de 2015, il avait osé leur lancer : « La France est mon pays arabe préféré », et c’est fou comment les gens avaient ri.