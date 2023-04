Il y a plus de 200 ans s’installaient au Canada les premiers immigrants d’origine chinoise. Il s’ensuivit une première vague d’immigration qui débuta en 1858. Elle s’est poursuivie avec la ruée vers l’or puis, de 1881 à 1885, avec la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique qui, compte tenu des conditions de travail déplorables, causa la mort de centaines d’entre eux.

Jimmy Chan Président de l’Association de la famille Chin Win Ching Ton, au nom de 49 cosignataires*

Au fil des ans, nous avons travaillé fort afin de nous tailler une place dans un pays qui n’était pas toujours accueillant à l’égard des immigrants. Pensons notamment à la taxe d’entrée imposée aux personnes immigrantes d’origine chinoise à compter de 1885 ainsi qu’à la Loi de l’immigration chinoise de 1923, deux initiatives qui ont contribué à restreindre l’immigration chinoise durant plus de 60 ans. D’ailleurs, en 2006, la communauté chinoise a accepté des excuses attendues depuis longtemps de la part du gouvernement canadien. Nous croyons que ces évènements n’auraient jamais dû se produire et ne devraient surtout pas se produire à nouveau.

Nous sommes venus au Canada à la recherche d’une vie meilleure et pour contribuer à bâtir un pays doté d’une démocratie exemplaire, un pays où tout un chacun bénéficie des droits fondamentaux que nous retrouvons dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Aujourd’hui, la communauté chinoise représente l’un des plus grands groupes ethniques au Canada. De concert avec tous nos concitoyens, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Nous sommes également fiers de notre contribution. Pensons notamment à Adrienne Clarkson, à Patrick Chan, à Margaret Gee, à Norman L. Kwong, à l’ex-sénatrice Vivienne Poy et à plusieurs autres. Ces personnes font toutes partie de notre histoire.

Un sentiment qui s’effrite

Jusqu’à récemment, nous avions le sentiment de vivre en harmonie au Canada. Malheureusement, ce sentiment s’effrite. En effet, depuis quelques années, la pression sociale exercée à l’égard des membres de notre communauté est telle qu’il est difficile d’y rester insensible. Il nous semble que les différends et les tensions qui existent entre le gouvernement du Canada et celui de la Chine entraînent maintenant des répercussions directes sur notre communauté. Cela a peut-être débuté avec la demande d’extradition des États-Unis à l’égard de Meng Wanzhou et l’arrestation en Chine des deux Michael. Il y a également eu la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, ce qu’il est convenu d’appeler le « ballon-espion », les allégations d’interférence chinoise dans des élections canadiennes et les allégations de postes de police chinois clandestins qui font actuellement l’objet d’enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). D’ailleurs, cela donne lieu à de nombreux interrogatoires auprès des membres de la communauté chinoise, en grande partie à cause de leur origine ethnique.

Si nous ajoutons à ces évènements une couverture médiatique parfois sensationnaliste et biaisée, il devient facile de comprendre l’inconfort et la crainte que vivent les Canadiens d’origine chinoise.

Partout au Canada, ces évènements ont changé de façon drastique l’environnement social dans lequel nous vivons et la perception des concitoyens à notre égard. À notre avis, cette situation met à rude épreuve les valeurs fondamentales qui font du Canada un pays d’exception. Certes, nous appuyons et encourageons le travail des médias et des autorités chargées de l’application de nos lois. Néanmoins, en le faisant, évitons de montrer du doigt toute une communauté et ses membres, ce qui entraîne une stigmatisation et une grande discrimination.

Comme tous les Canadiens, nous croyons que nos institutions représentent une composante essentielle de notre démocratie. Nous soutenons chaque initiative ayant pour but de les rendre plus fortes. Tel qu’on pouvait le lire dans l’article d’opinion intitulé « Why I blew the whistle on Chinese interference on Canada’s election » (« Pourquoi j’ai sonné l’alarme à propos de l’interférence chinoise dans les élections canadiennes »), écrit par un responsable de la sécurité nationale et publié dans le Globe & Mail du 17 mars 2023 : « Cela étant dit, nous devons reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une question partisane. Ou d’une question concernant la Chine. Vos concitoyens canadiens progressistes, vos concitoyens canadiens conservateurs et vos concitoyens canadiens d’origine chinoise sont avant tout des Canadiens. En poursuivant cette conversation, nous devons résister au réflexe de simplifier ce défi à une question de “nous contre eux”. Nous devons reconnaître que la protection de nos valeurs citoyennes ne devrait pas et ne peut pas nous faire abandonner notre engagement envers la diversité et le multiculturalisme. Nous devons nous rassembler en tant que communauté nationale et nous demander comment nous pouvons faire mieux – cette fois-ci, la suivante et dans toutes les occasions qui suivront. »

Cela est précisément ce en quoi nous croyons et ce que nous espérons de notre pays. Dans le passé, nous avons vécu dans la peur. Aujourd’hui, ne permettons pas que ça se reproduise !

* Cosignataires : Greater Montreal Chinese Community Development Committee ; Toronto Fuqing Chamber of Commerce ; CTCCO ; Centre de culture d’art Fengye ; Canadian Alliance for the Peaceful Reunification of China ; Canadian Federation of Fujian Associations ; Association of Guangxi Origins in Canada ; Federation of Overseas Chinese Organizations in Canada ; Federation of Canadian Chinese Schools ; Canadian Anhui Merchants Association ; Canadian Science & Technology & Culture Commerce Association ; Canada Quebec Sichuan Chamber of Commerce ; Canada Quebec du Sichuan Association ; Chao Chow Association of Quebec/Association Chao Chow du Québec ; Cambodia Chinese Association of Québec (Canada)/Association des Chinois du Cambodge au Québec (Canada) ; Montreal Chinese Community United Centre/MCCUC ; Canadian Alliance for the Peaceful Reunification of China (Montreal Chapter) ; École des arts Phoenix ; Canadian Hokkien General Chamber of Commerce ; TAC College ; Canadian Chamber of Commerce of Shandong ; Canada Yunnan Association ; Association de la culture et des arts chinois du Canada ; Canada China Agriculture Association Inc. (Saskatchewan) ; CCFPA ; Canada China Cultural Exchange Association Inc. (Saskatchewan) ; JiuDing Club ; Anhui Association of Quebec ; Association des Pékinois du Québec ; Club de bateau dragon Fujian ; Quebec Grace Multicultural Association ; Chambre de commerce de Henan au Canada ; Association citadine Henan du Québec ; Association Hubei du Québec ; Alliance of Quebec Chinese Associations ; Quebec Shandong Association ; Shanxi Association of Quebec ; Association de Tianjin du Québec ; Quebec Yunnan Chamber of Commerce ; Quebec Taishan Ningyang Association + Eagle Sports Club ; Montreal Chin Wing Chun Tong Association ; Montreal Gee How Tong Association ; La Troupe artistique de Phoenix ; Hainanese Association of Montreal ; Hua Du Association of Montreal ; Montreal Chinese Chamber of Commerce ; Montreal Chinese Culture and Arts Foundation (MCCAF) ; Chambre de commerce sino-canadienne ; CCSTA