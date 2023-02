« La guerre n’a pas un visage de femme, bien que le mot “guerre” soit féminin. » Cette phrase clichée est certainement connue de tous, mais peine à refléter la réalité de la guerre au XXIe siècle. Entre autres, celle de la Russie contre l’Ukraine.

Katerina Sviderska Étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal

Cette guerre a le visage d’une femme avec son enfant à la frontière polonaise, fuyant les bombes pour le bien du petit. Le visage d’une jeune fille torturée puis violée par les soldats russes. Elle a aussi, et surtout, le visage d’une soldate, d’une politicienne et d’une militante, mettant à profit leurs efforts pour la victoire de leur nation.

Des Ukrainiennes violées…

En plus d’être la veille de l’invasion, le 23 février marque, en Russie, le « Jour du défenseur de la patrie ». Jour férié très symbolique, lors duquel les femmes célèbrent les hommes pour ce qu’ils sont, cette date est également révélatrice du machisme présent au sein même de la société russe. Ces hommes, célébrés chaque année pour leur virilité, leur force, leurs valeurs traditionnelles, sont désormais soldats de l’armée russe, perpétrant des actes de viol contre les Ukrainiennes.

De simples civiles, du nom de Viktoria⁠1, Olha2, Svitlana, Iryna ou encore sa fille de 14 ans ont toutes été victimes de violences sexuelles commises par les soldats russes. Les témoignages de tels actes, commis sur des personnes entre 4 et 85 ans, ont afflué et affluent encore depuis avril 2022. « Lorsque des femmes sont détenues pendant des jours et violées, lorsque vous assistez à une série de mutilations génitales, lorsque des soldats russes sont équipés de Viagra, il s’agit clairement d’une stratégie militaire », a déclaré Pramila Patten⁠3, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU sur la violence sexuelle en temps de conflit. Notre responsabilité, en tant que société luttant contre l’impunité en matière de violence sexuelle, est immense : le viol est un crime de guerre et justice doit être faite.

PHOTO VADIM GHIRDA, ASSOCIATED PRESS Près de 60 000 femmes sont aujourd’hui membres des Forces armées ukrainiennes

… mais des Ukrainiennes engagées

Certainement victimes de la guerre, les filles et les femmes ukrainiennes ont surtout démontré un patriotisme et un engagement hors pair. Que ce soit sur les lignes de front, dans les centres de volontariat, sur les réseaux sociaux ou au sein d’organisations politiques, les Ukrainiennes contribuent toutes à l’effort de la victoire. Près de 60 000 femmes sont aujourd’hui membres des Forces armées ukrainiennes, ayant choisi d’ôter leur vyshyvankas⁠4 afin d’enfiler des treillis militaires, souvent cousus uniquement pour la morphologie masculine.

Malgré une misogynie systématique présente dans les hautes sphères militaires, la forte implication des Ukrainiennes oblige le changement de ces compréhensions sexistes. « Une femme ukrainienne est capable de tout », a dit Maryna Potapenko, vice-ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Ukraine. Prix Nobel de la paix 2022, Oleksandra Matviichuk, est l’incarnation même de cette déclaration. Son équipe du Centre pour les libertés civiles a passé les huit dernières années à documenter les crimes de guerre commis par les Russes.

L’évolution des mentalités vers une égalité femmes-hommes, déjà en marche, sera un des piliers de la reconstruction de l’Ukraine post-guerre. Le Canada, promouvant une politique étrangère féministe, se doit de soutenir Kyiv dans ce processus.

La victoire de l’Ukraine aura également un visage de femme. Or, ses alliés occidentaux devront prouver que les Ukrainiennes peuvent compter sur eux, autant en termes de justice internationale que de transformations institutionnelles post-guerre, visant le renforcement de pouvoir des Ukrainiennes.

4. Chemise traditionnelle ukrainienne