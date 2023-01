Pour s’endormir en douceur, les enfants réclament souvent leur livre préféré. Même si ça peut parfois paraître lassant de relire sans cesse le même livre, le parent ne peut qu’être encouragé de répéter l’expérience sachant tous les bienfaits de ce moment partagé avec son enfant.

Eve Lagacé Directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ)

En effet, chacune de ces interactions favorise l’émergence de l’alphabétisation, cette compétence fondamentale qui se déploie à travers la lecture, la compréhension des textes et l’écriture.

En gros, lire éduque. L’acte en soi, pourtant, va bien au-delà de ça. Il renforce les compétences mêmes de l’enfant, favorise sa réussite scolaire, transforme le babillage en mots et chaque interaction liée à la lecture, comme parler et chanter, renforce des apprentissages socioaffectifs et cognitifs essentiels selon la Société canadienne de pédiatrie.

Ces livres, recommandés par du personnel qualifié, empruntés gratuitement à la bibliothèque et relus à satiété, possèdent des vertus à la fois pour le tout-petit et pour le parent.

Eh oui, lui aussi renforce ses compétences en littératie et développe par le fait même une capacité de compréhension croissante.

Au Québec, une récente étude conduite par la Fondation pour l’alphabétisation conclut à l’urgence de renforcer les efforts afin d’améliorer ces compétences en littératie. Bien que le pourcentage de la population québécoise âgée de plus de 15 ans qui n’atteignait pas le niveau 3 de littératie établie par le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) ait progressé depuis 2011, il se situait quand même à 51,6 % en 2021. Rappelons que le niveau 3 en littératie correspond notamment à la capacité de comprendre des textes longs et denses, d’en interpréter correctement le sens ou d’effectuer des liens adéquats entre les idées qu’il contient.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’auteure invite les familles québécoises à utiliser les bibliothèques publiques.

Les bibliothèques à la rescousse

Affectées par la pandémie, comme toutes les institutions culturelles, les bibliothèques considèrent avoir renoué avec environ 80 % de leurs usagères et usagers. Or, plusieurs bénéficieraient d’y retourner ou de tout simplement les fréquenter plus régulièrement, les bibliothèques publiques étant des leviers incontournables pour lutter contre l’analphabétisme et améliorer le niveau de littératie de toute la population.

Selon l’Observatoire des tout-petits, seulement 19 % des élèves de la maternelle avaient appris, dans l’année précédant leur entrée à l’école, à réciter ou à reconnaître l’alphabet avec leurs parents.

Les multiples services de la bibliothèque publique, pensons aux heures du conte, aux ateliers d’éveil à la lecture et à l’écrit ou tout simplement le prêt d’abécédaires adaptés à la petite enfance, peuvent soutenir cet apprentissage.

À travers le programme gouvernemental Agir tôt, qui s’adresse aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leur famille, les professionnels de la santé, tels les orthophonistes, les orthopédagogues, les pédiatres, les médecins de famille et les infirmières, ont en commun de veiller au développement de l’enfant et d’aider à identifier les risques précurseurs de difficultés de lecture ou de langage afin de l’orienter vers les bons services. Essentielles à titre de service complémentaire, les bibliothèques publiques permettent à ces spécialistes de se référer aux ressources pour les familles, notamment les programmes Une naissance un livre, Biblio-Jeux et le Trouve-Livre.

De nombreuses études ont démontré que les parents jouent un rôle crucial dans l’éveil à la lecture et à l’écriture. Le simple fait de feuilleter un livre d’images ou de chanter une chanson ensemble contribuera à diminuer la probabilité que le tout-petit soit vulnérable à la maternelle.

Afin de renverser la tendance nationale, nous invitons les professionnels de la santé à prescrire une dose de bibliothèque publique à toutes les familles québécoises. Leur rôle en littératie familiale est établi et elles sont prêtes à renouer avec l’ensemble des citoyennes et des citoyens, des tout-petits aux plus grands, pour offrir toute une panoplie de services essentiels.