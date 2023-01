Au cours de l’année dernière, de nombreux experts politiques se sont prononcés sur divers aspects de la guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine, y compris sur la question cruciale de savoir quand elle prendra fin.

Eugène Czolij Président de l’ONG « Ukraine-2050 »

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a déjà provoqué une énorme crise humanitaire, perturbé l’économie mondiale et constitue aujourd’hui la menace la plus grave pour la sécurité et la stabilité internationales.

Le 3 janvier 2023, le premier ministre ukrainien Denys Chmygal a souligné de manière révélatrice que cette question n’était pas purement rhétorique lorsqu’il a déclaré lors d’une session gouvernementale qu’au début juin 2022, les dommages causés par la guerre totale de la Russie contre l’Ukraine étaient estimés à 350 milliards de dollars américains et que ce chiffre a maintenant doublé et dépasse les 700 milliards de dollars américains.

Malgré cette incroyable dévastation, la détermination du peuple ukrainien à défendre son pays n’a fait que se renforcer et il est devenu clair que l’Ukraine finira par rétablir ses frontières internationalement reconnues de 1991.

Cependant, plus cette guerre vicieuse se prolonge, plus les coûts humains et économiques seront exponentiellement élevés, la frappe meurtrière par un missile russe contre un immeuble résidentiel à Dnipro le 14 janvier 2023 en est une autre démonstration.

La guerre non provoquée de la Russie prendrait fin si Poutine revenait à la raison, ce qui est hautement improbable, car son état délirant semble irréversible.

Une seule option

Cela ne laisse qu’une seule option viable pour mettre fin à cette violation flagrante du droit international aux proportions génocidaires et à la crise mondiale dans un proche avenir, à savoir pour les pays membres de l’OTAN, à commencer par les États-Unis, de cesser leurs atermoiements injustifiés et d’envoyer à l’Ukraine toutes les armes dont elle a réellement besoin pour reconquérir et protéger son intégrité territoriale.

Tout au long de l’année 2022, les pays membres de l’OTAN ont prudemment et progressivement fourni à l’Ukraine un soutien militaire de plus en plus performant, mais sciemment insuffisant – tant en quantité qu’en substance – pour mettre fin à cette guerre et menace imminente pour tous les pays occidentaux.

Il y a un proverbe provocant qui dit que la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions. Pour contourner cette route périlleuse, les dirigeants occidentaux doivent maintenant convertir toutes leurs bonnes intentions en une volonté politique tangible de fournir sans plus tarder à l’Ukraine toutes les armes nécessaires pour mettre fin à cette guerre et assurer ainsi la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde.

Alors que les leaders de la défense d’environ 50 pays du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine se préparent pour la réunion Ramstein-8, le 20 janvier, cela est non seulement possible, mais impératif pour notre bien-être collectif.