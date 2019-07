Discrimination et poids : le corps politique

Depuis deux ans, on parle de plus en plus de « grossophobie » au Québec. Ce néologisme désigne les attitudes et les comportements hostiles contre les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Le mot a même fait son entrée dans le dictionnaire. Il y a des livres, des blogues et des campagnes de sensibilisation sur le sujet. Ce mois-ci, L'actualité consacre sa couverture à la grossophobie, avec un reportage très étoffé sur la question. Une première québécoise, selon la photographe et militante Julie Artacho qu'on voit à la une du magazine. Ce qui aurait été impensable il y a 10 ou 15 ans : « À 19 ans, sur mes portraits, on pouvait lire la panique et le manque de confiance dans mes yeux », raconte cette femme ronde et fière.