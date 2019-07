Systèmes en libre-service : la loi de la jungle urbaine

François Cardinal

On commence à voir de plus en plus de vélos rouges portant le nom JUMP dans les rues de Montréal, la toute première au pays à accueillir cette division d'Uber. Et ce sera bientôt au tour des trottinettes Lime de prendre la ville d'assaut d'une semaine à l'autre.

Une bonne nouvelle pour la mobilité urbaine ? Pas vraiment, non. Pour avoir une idée du bordel qui attend Montréal, il suffit de visiter quelques villes où ces véhicules en libre-service sont présents. Des villes comme San Francisco, Berlin, Paris et Stockholm, où il est de plus en plus difficile de circuler à pied sans trébucher sur une trottinette... ou s'en prendre une en plein visage. Déjà, ici à Montréal, on peut apercevoir des vélos rouges verrouillés à des endroits interdits, accrochés à des stations BIXI ou abandonnés en plein trottoir. Le service 311 a reçu de nombreux appels en ce sens ces derniers jours. L'arrondissement de Ville-Marie également. Et le service JUMP a commencé à être déployé il y a une semaine à peine ! Imaginez quand les trottinettes Lime de Google s'ajouteront, puis celles qu'Uber compte également mettre en service. Et après, ce sera probablement les vélos électriques Lime, puis les trottinettes d'autres entreprises comme Bird, Dott, Hive, etc.

Agrandir Lancement du service de vélos JUMP, d'Uber PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE