Bon débarras. Lundi, le gouvernement Trudeau a (enfin) fait preuve de fermeté envers la Chine et expulsé le diplomate chinois Zhao Wei. C’était la chose à faire.

La semaine dernière, le Globe and Mail a révélé que le diplomate avait orchestré une campagne de menaces contre le député conservateur Michael Chong et sa famille vivant à Hong Kong.

La Chine en avait contre M. Chong depuis qu’il avait parrainé une motion visant à qualifier de génocide le traitement réservé aux musulmans ouïghours dans l’empire du Milieu. Une telle ingérence est absolument odieuse et le Canada se devait d’envoyer un signal fort pour signifier qu’il ne la tolérait pas.

Le gouvernement Trudeau fait donc un geste courageux, d’autant plus qu’on ignore quelle sera la réplique chinoise – simple expulsion réciproque d’un diplomate canadien ou sanctions commerciales ?

Mais le geste canadien, aussi justifié soit-il, ne doit pas faire oublier que le Canada a besoin d’une stratégie à long terme solide et réfléchie envers la Chine. L’expulsion de Zhao Wei n’efface pas non plus les nombreuses questions qui restent en suspens.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) savait depuis 2021 que le régime chinois cherchait à intimider M. Chong et sa famille. Pourquoi ce dernier n’a-t-il pas été prévenu ? Pourquoi Justin Trudeau lui-même a-t-il été tenu dans l’ignorance ? Pourquoi avoir autant attendu pour expulser le diplomate ? Qu’est-ce qui explique les fuites médiatiques au SCRS ? Cette affaire est encore loin d’être élucidée.