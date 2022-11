À la lecture des grandes lignes du dernier budget, c’est à se demander qui est aux commandes de la Ville de Montréal.

Jugez-en par vous-même :

– la Chambre de commerce le qualifie de « bon budget dans des circonstances difficiles » ;

– la plus importante hausse de dépenses (+ 100 millions) est pour la sécurité publique ;

– le service sera légèrement réduit dans le métro aux heures de pointe.

Non, nous ne sommes pas dans un univers parallèle où Denis Coderre est maire de Montréal.

Il s’agit bel et bien du sixième budget de l’administration de Valérie Plante, déposé mardi.

La plus grande qualité de ce budget : son pragmatisme. La hausse des taxes foncières est raisonnable dans les circonstances.

En 2023, les propriétaires résidentiels verront leurs taxes foncières augmenter en moyenne de 4,1 %. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis 2011. Les commerces verront leurs taxes augmenter de 2,9 %. Dans les deux cas, c’est égal ou inférieur à l’inflation de 6,4 % en 2022 et à l’inflation prévue de 4,0 % en 2023.

Quand on se compare, on s’aperçoit que les hausses de taxes à Montréal sont dans la moyenne des métropoles. Pour les propriétaires résidentiels, ce sera 3 % à Calgary et 5 % à Vancouver.

En moyenne, le compte de taxes pour une propriété résidentielle à Montréal (valeur moyenne : 567 600 $) passera de 3989 $ à 4153 $, une hausse annuelle de 164 $.

Rappel : si vous gagnez moins de 100 000 $ par an, le gouvernement Legault vous enverra bientôt un chèque de 400 $ pour « faire face à l’inflation ». On l’a déjà écrit : ce n’est pas l’idée du siècle. Mais ça vous permettra d’absorber la hausse des taxes foncières. Ce que François Legault vous donne d’une main, Valérie Plante le reprendra donc en partie de l’autre…

À la décharge de la mairesse, la hausse des taxes à Montréal a été de 0 % en 2021 et de 2,0 % en 2022. C’est en moyenne 2,0 % par an entre 2021 et 2023.

L’ensemble du budget de fonctionnement de la Ville passera de 6,46 milliards à 6,76 milliards. Sur cette hausse de 300 millions, Montréal consacrera 100 millions de plus à la sécurité publique. On aime particulièrement ces nouveaux fonds à la sécurité publique, qui sont financés par le gouvernement du Québec. Il y aura notamment 123 nouveaux postes de policiers en 2023. Ça ne sera certainement pas de trop dans une ville qui a connu 34 meurtres et 166 meurtres/tentatives de meurtre/décharges avec armes à feu sans victime en 2022, selon une compilation du Service de police de la Ville de Montréal et de La Presse.

On salue aussi la hausse de 13 % des investissements structurants en immobilisations (22 milliards sur 10 ans).

L’administration Plante financera notamment des projets routiers (5,9 milliards), de transport collectif (570 millions), du logement abordable, des infrastructures pour réduire la pollution de l’eau (810 millions). On voit ici la signature et les priorités de Projet Montréal.

Ce budget pose toutefois deux problèmes.

Premièrement, la taille de l’administration municipale continue de grossir. Est-ce vraiment le moment d’ajouter 646 employés de plus (511 employés en excluant la police) ? On aurait aimé un meilleur contrôle des dépenses à ce chapitre.

La deuxième réserve est l’une des rares mesures qui ont fait les manchettes : le transport collectif gratuit pour les 65 ans et plus à compter de juillet (coût pour la Ville : 24 millions en 2023, puis 40 millions/an). C’était une promesse de Projet Montréal depuis 2017.

On n’a rien contre les politiciens qui respectent leurs engagements électoraux. Le problème, c’est que les temps sont durs à la Société de transport de Montréal, qui devra vraisemblablement réduire le service dans le métro sur les lignes orange et verte aux heures de pointe, et dans 20 % des lignes d’autobus. À moins que Québec ne vienne au secours de la STM avec un chèque, mais ne retenez pas votre respiration…

Au final, la gratuité du transport collectif pour les aînés – surtout ceux à revenu élevé – ne devrait pas être financée (même en partie) par des réductions de service.