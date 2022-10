Comme c’est beau de voir tous les acteurs du monde municipal, métropolitain et provincial se réveiller en même temps à la veille du début des travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

C’est impressionnant d’assister à cette avalanche de solutions pour améliorer la mobilité dans la grande région de Montréal : ajoutons du transport en commun ! Interdisons l’auto-solo à l’heure de pointe ! Livrons les marchandises la nuit ! Encourageons le télétravail ! Un vrai festival d’idées.

Au cours des dernières heures, on se bousculait au micro de Paul Arcand et de Patrice Roy pour proposer des solutions afin de réduire les impacts des travaux. Même le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a ajouté son grain de sel en proposant la gratuité des transports collectifs pour l’est de Montréal. Qui dit mieux ?

Dommage qu’il n’y ait pas eu une table autour de laquelle tout ce beau monde aurait pu échanger et planifier l’impact des travaux annoncés depuis longtemps.

Ah, mais attendez… cette table existe ! Cet organisme qui regroupe tous les partenaires touchés par la mobilité dans la grande région métropolitaine a même un nom : Mobilité Montréal. Peut-être faudrait-il le rebaptiser Immobilité Montréal ?

Créé par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour planifier l’impact des travaux sur l’échangeur Turcot, Mobilité Montréal avait pour objectif de proposer des mesures de mitigation, bonifier l’offre de transports collectifs, assurer la fluidité de la circulation…

À l’époque on y retrouvait les maires Vaillancourt, Tremblay et Saint-Hilaire, respectivement maires de Laval, Montréal et Longueuil. Autour de la table, il y avait aussi l’Association des camionneurs du Québec, les trois sociétés de transport, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, etc. Bref EXACTEMENT les mêmes acteurs qui sont interpellés aujourd’hui par les travaux du tunnel.

Un peu plus d’une décennie plus tard, force est de constater que Mobilité Montréal est devenue une coquille vide. Sinon comment expliquer ce gâchis de planification et de communication ?

On nous assure que les comités techniques de Mobilité Montréal sont actifs, mais il semble évident que cette structure n’a plus de tête, que le comité directeur est devenu un comité fantôme

Dommage. Car si Mobilité Montréal avait fait le travail pour lequel il a été créé au départ, si les « partenaires » membres de Mobilité Montréal avaient commencé à planifier l’impact des travaux dès le printemps dernier, et s’ils avaient donné le coup de barre qui s’imposait en août, quand on a su que le chantier allait devenir pas mal plus important que prévu, ce psychodrame aurait pu être évité.

Nous l’avons déjà écrit, la confusion actuelle est le résultat d’un manque de vision et de leadership du MTQ. La nouvelle ministre Geneviève Guilbault semble vouloir faire beaucoup mieux que son prédécesseur. Elle a fait du tunnel un dossier prioritaire depuis son arrivée en poste, et nous le saluons. Mais il est un peu tard. Aujourd’hui, la ministre implore presque les citoyens de miser sur l’autopartage, tout en suppliant les entreprises d'encourager le télétravail. On ne parle plus d’un plan B, mais bien d’un plan D pour désespoir.

Bien sûr, le psychodrame du tunnel n’est pas seulement le résultat du manque de planification d’un chantier. C’est aussi la conséquence d’un sous-investissement chronique dans les transports collectifs.

Dans les métropoles à travers le monde, on investit dans le développement des réseaux de transport sur une base annuelle. À Montréal, la dernière station de métro a été inaugurée il y a… 15 ans.

Ajoutons à cela que nous avons développé des banlieues tout-à-l’auto où se déplacer en transports collectifs relève dans bien des cas du parcours du combattant. Pas surprenant que la situation nous explose au visage quelques jours avant le début des travaux.

Espérons que ce traumatisme collectif serve de leçon et encourage les investissements massifs dans les transports collectifs. C’est pas mal la seule chose positive qui peut ressortir de tout ce bordel.