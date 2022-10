Droit au but

La CAQ et l’épouvantail de l’immigration

On ne peut plus parler de gaffes isolées. La Coalition avenir Québec (CAQ) multiplie les déclarations douteuses au sujet de l’immigration depuis le début de la campagne. Soit il s’agit d’une stratégie délibérée, soit ces propos reflètent les préjugés et le manque de sensibilité de ceux qui les prononcent. Dans les deux cas, c’est inacceptable.