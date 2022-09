Le deuil d’une époque révolue

Si la reine était morte un an plus tôt, le Québec aurait été plongé dans un branle-bas de combat constitutionnel. À cause d’un vide législatif, la province aurait pu être forcée de dissoudre l’Assemblée nationale et de déclencher des élections après le dernier souffle d’Élisabeth II.