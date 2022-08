« Il est inacceptable que des personnes soient tuées ou gravement blessées lorsqu’elles se déplacent dans le réseau routier. »

C’est le principe à la base de Vision Zéro, une approche qui nous vient de Suède et que la Ville de Montréal a faite sienne en 2018. Et qui sont les plus vulnérables sur le réseau routier ? Les piétons. En 2020, 18 piétons ont perdu la vie dans la métropole, et c’est sans compter les blessés graves. Au total, on compte un incident toutes les 41 heures.

Or, plutôt que de rappeler aux automobilistes leurs responsabilités, plutôt que leur dire de redoubler de prudence lorsqu’ils sont au volant de leur véhicule (de plus en plus gros), le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a choisi de s’adresser aux plus vulnérables. Aux intersections problématiques, on demande donc aux piétons de faire attention pour ne pas se faire heurter… par des autos.

Les délinquants au volant sont nombreux, et bien visibles, dans nos rues : cellulaire à l’oreille, passage sur le feu jaune-rouge, non-respect des arrêts et des passages piétonniers, stationnement en double, dépassement des limites de vitesse… et doigt d’honneur en prime si un piéton ose les rappeler à l’ordre.

Près des écoles, c’est pire. La SAAQ répertorie deux collisions par jour d’école impliquant voitures et enfants. À noter qu’au volant de ces voitures se trouvent… les parents desdits enfants.

Le SPVM prend le problème à l’envers. Ce sont d’abord les automobilistes qu’il faut rappeler à l’ordre.