Le Canada a gagné samedi la médaille d’or aux Championnats mondiaux de hockey junior, au terme d’un tournoi qui n’a pas attiré les foules. Dommage pour les joueurs d’Équipe Canada Junior 2022, mais il n’y a rien à célébrer chez Hockey Canada.

Pas tant qu’on n’aura pas tiré au clair les allégations de viol collectif par des joueurs de l’équipe nationale junior en 2018 et en 2003. Pas tant que les coupables, le cas échéant, ne feront pas l’objet de sanctions sévères de Hockey Canada et de la Ligue nationale de hockey. Pas tant qu’il n’y aura pas de véritable changement de culture. Pas tant qu’on n’aura pas fait le grand ménage chez Hockey Canada. Les hauts dirigeants, dont le PDG Scott Smith, et les membres du C.A. doivent quitter. Au départ, ils sont restés silencieux en public sur les allégations de viol collectif et se sont satisfaits d’une enquête incomplète. Et maintenant, ils auraient la crédibilité pour mettre en place un plan d’action pour lutter contre les violences sexuelles ? Non. Le gouvernement Trudeau, qui a coupé son financement, doit tenir la ligne dure. Les dirigeants de Hockey Canada tentent de gagner du temps, mais ils n’en méritent pas. Avis aux commanditaires (notamment du prochain Mondial junior à Halifax), aux fédérations provinciales et aux parents : c’est à votre tour d’augmenter la pression et de demander le départ des dirigeants actuels. Pour qu’on puisse opérer ce changement de culture sur des bases solides.