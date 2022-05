Ah, les certitudes (peu nombreuses) de notre monde. La mort. Les impôts. La lenteur de la bureaucratie fédérale.

Depuis plusieurs semaines, les Canadiens ont un (nouvel) exemple de l’effet de cette lourdeur bureaucratique sur les services à la population. Le problème cette fois ? Renouveler son passeport. Ça prend des semaines, des mois. À Montréal, les plus mal pris arrivent à l’aube au complexe Guy-Favreau pour tenter d’obtenir un passeport à la dernière minute.

Oui, il y a une explosion des demandes (500 000 demandes en mars et avril dans tout le pays) avec la fin des mesures sanitaires. Oui, les délais d’attente vont inévitablement s’allonger avec la fin des mesures sanitaires et le retour des voyages. Aux États-Unis, il y a aussi des délais d’attente importants (5 à 7 semaines en formule accélérée), mais le gouvernement le mentionne clairement sur son site web. Le Canada, lui, vous tient dans l’ignorance. Et les règles pour les demandes de dernière minute vous forcent à attendre des heures sur place sans savoir si on traitera votre demande à temps.

Il y a 1000 problèmes plus importants dans la vie que de rater un voyage à cause d’un passeport non renouvelé. Mais tant qu’à payer des impôts à Ottawa, ce serait bien que le fédéral : 1) réduise les délais d’attente ; 2) nous dise au moins à quel point sa bureaucratie est lente. Pour que les gens puissent s’organiser en conséquence.