Samedi, une jeune maman qui allaitait son poupon de quatre mois s’est fait interpeller par une agente de sécurité du Centre Eaton qui lui a intimé d’allaiter dans une salle réservée à cet effet.

Non, il ne s’agit pas d’une vieille nouvelle retrouvée dans les archives de La Presse. Cette intervention incroyable s’est déroulée en 2022.

L’agente de sécurité et son superviseur ont tous deux fait comprendre à la jeune femme que l’allaitement en public n’était pas toléré. Comme si allaiter était un acte indécent !

On pourrait se consoler en se disant qu’il s’agit d’un cas isolé, comme l’affirme le Centre Eaton, mais si on se fie aux témoignages de plusieurs mères, ce genre d’intervention se produit plus souvent qu’on ne le croit, au Centre Eaton et ailleurs.

On croyait cette question réglée depuis longtemps. Que ce droit reconnu par la Charte des droits et libertés ne serait plus remis en question. Mais non ! Il existe encore des esprits obtus qui affirment que l’allaitement est un acte « privé » qui ne doit pas s’accomplir au grand jour. Certains ressentent un malaise parce qu’ils y accordent une connotation sexuelle.

Petit rappel : la masturbation est un acte sexuel intime et c’est pour cela qu’on ne le tolère pas en public. L’allaitement, lui, est une nécessité, un geste naturel qui fait partie de la vie et qui ne menace personne. Qu’on laisse donc les mères allaiter en paix !