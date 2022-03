L’angle mort de la violence conjugale

À travers le brouhaha des manifestations d’Ottawa et de Québec, deux assassinats sont pratiquement passés sous silence le week-end dernier. Deux féminicides présumés, les deux premiers de 2022, l’un à Dunham, l’autre à Laval. Ces deux tragédies ont un point en commun : elles impliquent des couples plus âgés, le premier dans la soixantaine et le second formé de septuagénaires.