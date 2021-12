Message aux maires de Brampton, de Calgary, de Toronto et de toutes les villes canadiennes qui sortent leur chéquier pour soutenir les opposants à la Loi sur la laïcité de l’État : gardez l’argent de vos contribuables pour vos services municipaux. Vous êtes ici loin, très loin, de vos champs de compétence.

Sur le fond, vous avez raison : cette loi sur les signes religieux est un feu qui brûle pour rien. Un feu allumé par le gouvernement Legault qui divise la société et qui contourne les chartes des droits et libertés… sans qu’on ait démontré qu’un problème grave ou pressant le justifiait. Sauf que tout ce que vous faites actuellement, c’est jeter de l’huile sur ce feu. Ça ne fait que braquer les opinions.

Le débat autour des signes religieux est déjà très émotif. Il oppose les gens sur la base de leurs convictions, de leurs valeurs, de leur vision de la société. Sa transformation en bataille du Canada anglais contre le Québec francophone fait malheureusement grimper le niveau d’émotivité et d’incompréhension. Le glissement nous éloigne des véritables questions et rend service à tous ceux qui instrumentalisent la chicane. On connaît maintenant les positions de chaque camp. On ne peut que souhaiter que le ton redescende.