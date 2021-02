Laura-Julie Perreault Débats

Bons baisers vers la Russie

Un opposant politique qui survit à une tentative d’empoisonnement et qui est condamné à deux ans et huit mois de « camp de travail ». Motif ? Il aurait violé ses conditions de probation parce qu’il ne s’est pas présenté à la police pendant qu’il était dans le coma en Allemagne, où on tentait de lui sauver la vie.