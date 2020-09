Philippe Mercure Débats

Tarifs sur l’aluminium

Les femmes qui ont fait plier Trump

On ne va pas bouder notre plaisir : le recul de Donald Trump sur les tarifs imposés aux exportations d’aluminium canadiennes est une réelle victoire. Et considérant les propos misogynes tenus par le président américain et les accusations d’agression sexuelle qui continuent de s’accumuler contre lui, il est encore plus savoureux de savoir que ce sont trois femmes qui ont dirigé les manœuvres qui l’ont fait plier.