Agnès Gruda Débats

Reconstruire Beyrouth… et l’État

Une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise. En annonçant la dissolution de son gouvernement, le désormais ex-premier ministre libanais Hassan Diab a cédé à la colère d’un peuple indigné par une explosion dévastatrice, et par les années d’incurie et de corruption qui ont rendu cette tragédie possible.