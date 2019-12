Voici notre recension critique de certains des mots qui ont fait cette année leur apparition dans les dictionnaires en français.

Paul Journet

La Presse

Locavorisme

Noble comportement éthique qui tend à disparaître lorsque les bleuets obèses du Pérou coûtent 1 $ de moins le casseau que ceux de nos producteurs.

Enfirouaper

Mot dont l’entrée dans le dictionnaire semble conçue pour les guides Routard et nos cousins français qui essaieront de parler comme on le fait dans notre bucolique colonie.

Bigorexie

Le besoin irrépressible de pratiquer intensément un sport. Ou : toutes les personnes sur votre fil Facebook qui vous tiennent au courant des plus récents développements de leur vie sportive, comme si vous étiez leur statisticien.

Survivalisme

Attitude rationnelle qui découle d’une lecture attentive de tout ce qui porte de près ou de loin sur la politique américaine.

Jarnigoine

Mot qui sert à qualifier une personne d’intelligente, et qui a aussi le mérite d’étaler votre propre culture à chaque fois que vous le prononcez

Bore-out

Phénomène qui explique la lenteur des jeunes professionnels à finir leur boisson au café du coin en faisant semblant de travailler devant Facebook.

Illectronisme

Mal qui afflige votre oncle qui vous envoie des courriels en majuscules à partir de l’adresse de son épouse, ou toute personne disant la phrase « je vais aller faire de l’internet »…

Licorne(deuxième sens)

Start-up non cotée en Bourse dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Marque l’aboutissement du discours techno-euphorique et du capitalisme messianique, où les investisseurs se qualifient « d’anges » et où les entreprises milliardaires deviennent des créatures enchantées. Mais on se réjouit tout de même quand cela enrichit le Québec, comme avec Lightspeed qui a généré un important rendement pour la Caisse de dépôt.

Antispécisme

Idéologie qui reprend les conclusions scientifiquement acceptées de la théorie de l’évolution, selon laquelle l’humain n’est qu’un animal plus intelligent que les autres. Mais pour faire contrepoids au discours ambiant, ceux qui s’identifient comme étant « antispécistes » font parfois l’inverse de ce que prône leur théorie et hiérarchisent les espèces, en accordant bien peu d’importance à l’humain.

Adulescence

Mot-valise conçu pour permettre aux ennemis de Justin Trudeau de l’insulter dans le plus strict respect de la langue française.

Nounoune

Mot qui, étrangement, est féminisé d’emblée, ce qui prouve que le langage n’est jamais neutre ni exempt de préjugés. On aurait aussi pu dire : nono. Désigne à peu près tout le monde, sauf vous, bien sûr.

Ubériser

S’implanter dans un pays comme un pirate en prétendant que la violation de la loi constitue une forme d’#innovation, et en profitant d’une capitalisation massive pour opérer à perte aussi longtemps que nécessaire afin de mettre ses concurrents en faillite. Le tout en engageant une main-d’œuvre à temps partiel avec peu d’avantages sociaux, sous prétexte de lui offrir de la souplesse. N’est pas un synonyme de « progrès ».

Darknet

L’endroit où magasiner pour retrouver vos données personnelles, vendues à un prix d’ami pour des gens qui ne veulent pas votre bien. Remplace aussi votre pusher du coin.

Charge mentale

Impression de plus en plus répandue chez les parents que la vie est devenue une liste de choses à accomplir, qui continue de s’allonger peu importe ce que l’on fait. Se conjugue avec les blocs d’énergie, la circulation pour se rendre à l’école, la hausse des taxes et tout ce qui s’attaque à la santé mentale.

Datacratie

L’émergence de l’ère du « capitalisme de surveillance », où des plateformes vous connaissent mieux que vos proches, et parfois mieux que vous-même. Leur but : prédire votre comportement, souvent irrationnel, afin de savoir sur quel bouton appuyer pour vous faire acheter leur produit ou voter pour leur candidat. Le tout, bien sûr, en dévoilant en retour le moins d’informations possible sur leurs algorithmes et autres pratiques opaques.

Suprémacisme

Un mot qui apparaît dans le dictionnaire en 2019, alors qu’il devrait plutôt y avoir disparu, si le progrès existait vraiment.

Divulgâcher

Ce qui vous fait trembler chaque fois que vous lisez un critique de télé. Synonyme : la malédiction des enregistreuses.

Emportiérage

Pour les automobilistes, une petite distraction. Pour les cyclistes, un geste qui peut tuer. Le Code de la sécurité routière ne prévoit qu’une amende de 200 $ pour cette maladresse qui peut défoncer un crâne. Si l’idée de tuer un être humain ne convainc pas de regarder son angle mort, peut-être faudra-t-il lancer un mouvement pour sensibiliser au droit des portières de ne pas être égratignées.

Fachosphère

La section « commentaires » sous tous les articles qui touchent de près ou de loin aux religions, au sexisme, aux minorités visibles et autres sujets de discussion qui libèrent la haine en ligne.

Niaisage

Activité qui fait couler le temps entre vos doigts. Inclut une multitude de tâches, excluant la lecture de ce texte.