Une majorité de nos lecteurs craignent une victoire des républicains aux élections de mi-mandat, ce qui constituerait un réel danger pour la démocratie, disent-ils. Voici un aperçu des réponses à notre appel à tous sur les élections chez nos voisins du Sud.

Thèmes mieux exploités par les républicains

Je pense que les Américains, comme les Québécois d’ailleurs, vont voter avec leur portefeuille. Comme nous, ils subissent l’inflation et celui à blâmer est démocrate. Le droit à l’avortement, à la sécurité des gens et la sauvegarde de la démocratie sont des thèmes qui sont mieux exploités par les républicains que les démocrates. J’espère de tout cœur me tromper.

Jean Marc Joset

Rien de réjouissant

Oui, j’ai des craintes que les républicains reprennent l’avantage. Oui, la démocratie est en péril, car malgré toutes les actions judiciaires, certains croient encore que Trump a remporté l’élection de 2020. La droite radicale est bien présente. Il n’y a rien de réjouissant de ce côté. Les mensonges, la désinformation, les complotistes ont le haut du pavé. Je souhaite de tout cœur que les démocrates conservent leurs avantages, car

d’autres groupes peuvent être ciblés que les proavortements. Un peu de décence ferait du bien.

Maryse Desrosiers

La démocratie bafouée

Oui, je suis tellement inquiète des résultats des élections mi-mandat aux États-Unis que mon mari et moi avons pris la décision de vendre notre condo de la Floride si les républicains remportent la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Même s’ils ne remportent pas cette majorité, plusieurs candidats républicains affirment déjà qu’ils n’accepteront pas des résultats en leur défaveur. Où est la démocratie si les résultats d’élections ne sont plus respectés ? Quand tout le monde est armé et qu’il y a un clivage profond de croyances, c’est un terrain très propice à la violence. Espérons que le gros bon sens et une éthique honnête exerceront une influence chez les politiciens américains.

Lucie Morin

Un climat toxique

Dire que je suis préoccupé par les élections américaines de mardi prochain relève de l’euphémisme. Le climat politique actuel aux États-Unis est définitivement toxique. Et un certain ex-président déchu s’amuse à jeter de l’huile sur le feu, en espérant marquer des points pour son éventuel retour à la Maison-Blanche. Les États-Unis aimaient à se voir comme la plus grande démocratie au monde et se proposaient d’exporter leur modèle politique et la démocratie. Aujourd’hui, c’est à se demander si ce grand modèle de démocratie n’est pas en train de basculer dans l’obscurantisme et l’autoritarisme. My country, right or wrong ?

Philippe Labelle, Montréal

Impopularité notoire

Sans conteste, les républicains vont prendre le contrôle des deux chambres et, par le fait même, infliger un camouflet au président Biden. Son impopularité est notoire et celle de sa colistière l’est tout autant. L’hégémonie des États-Unis se voit bafouée comme jamais. L’ordre mondial se redessine devant eux et le leadership à la présidence est incapable de la stopper. Après la défaite anticipée, il faudra trouver un nouveau leader pour la prochaine élection dans deux ans.

Marc-André de Launière

Biden ne fait pas le poids

Je crains que les républicains prennent le contrôle des deux chambres. Il ne manquera plus que le retour de Trump comme candidat à la présidentielle de 2024 et la boucle sera bouclée. C’est malheureux pour les démocrates, mais Biden ne fait pas le poids. Les États-Unis seront dans une droite extrême. On dit que l’on a les politiciens qu’on mérite. On sera bien servi.

Serge Leduc, Pincourt

Droit vers la crise

Je suis très inquiet de voir le pire scénario se réaliser : 1) les républicains prennent le contrôle du Sénat et du Congrès aux élections de mi-mandat mardi ; 2) porté par ces résultats (et pour se mettre à l’abri de tous ses problèmes judiciaires) Trump se présente en 2024 et gagne devant Joe Biden dépassé par les événements ; 3) libéré de toute contrainte, Trump s’entoure de laquais et dirige le pays vers la pire crise constitutionnelle de son histoire. Mon seul espoir réside dans les électeurs qui se déclarent indépendants (swing voters). Seront-ils assez nombreux à craindre eux aussi ce scénario pour bloquer la prise de contrôle d’au moins une des deux chambres et surtout, surtout, bloquer le retour au pouvoir de ce président maléfique ? Une partie de la réponse sera connue mardi. J’espère être rassuré.

Guy Régnier, Saint-Jean-sur-Richelieu

On devrait s’inquiéter

Oui en effet plusieurs éléments peuvent et doivent nous inquiéter en tant que Canadiens ! On assiste en temps réel au déclin de l’empire américain ! Trump et sa tribu de républicains obtus sont responsables de cette dangereuse tangente ; les Américains voient disparaître plusieurs droits durement acquis, tel le droit à l’avortement ! Et ceci n’est que le début de ce délabrement des droits acquis qui constituent la fibre même des Américains ! Et si les républicains climatosceptiques prennent le contrôle de la planète, il est évident que tout ce qui a été fait ou décidé par les démocrates sera réduit à néant ! Et ce sera les lobbys comme celui de la NRA, le lobby de l’automobile polluante, le lobby des gaz et du pétrole qui prendront le contrôle des politiques américaines. Et la question à se poser est celle-ci : Trump a-t-il réussi son coup d’État de janvier 2021 ? La réponse est oui ! En modifiant profondément la structure juridique des États-Unis et surtout celle de la Cour suprême, les républicains ont pris le contrôle du pays, et nous devrions nous inquiéter sérieusement ici au Canada avec toute cette mouvance qui se fait vers la droite. Et s’inquiéter du prochain scrutin électoral canadien qui pourrait installer au pouvoir un Parti conservateur très près des valeurs du Parti républicain.

Dr Normand Massicotte