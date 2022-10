L’économie mondiale traverse une période de turbulences qui n’est pas sans inquiéter nos lecteurs, qui craignent une éventuelle récession… en y étant plus ou moins préparés. Voici les courriels reçus à notre appel à tous de cette semaine.

Je mange moins de viande

Je suis effectivement inquiète. Je suis une retraitée de 78 ans qui bénéficie quand même d’un revenu correct, mais mon pouvoir d’achat diminue d’année en année, ma pension du travail n’étant plus indexée. Cette année sera donc la dernière où je ferai un séjour au Mexique. Je mange de moins en moins de viande, ce qui n’est pas bon que pour mon portefeuille de toute façon. Je me suis mise au gym depuis près d’un an, mais je ne renouvellerai pas mon abonnement au Centre EPIC malgré la qualité des services et me contenterai d’utiliser le petit gym municipal. Je vais aussi garder ma voiture, qui a déjà sept ans, plus longtemps que d’habitude (en souhaitant qu’elle collabore !). Cela devrait me permettre de continuer mes cours de piano, les camps de piano, et d’aller au cinéma voir les films qui m’intéressent. J’appréhende toutefois le jour où je devrai aller en RPA, en souhaitant que la vente de mon condo me permette de faire face au coût de l’endroit que j’ai déjà sélectionné. On n’a pas le choix, il faut faire avec !

Denise Lalande

Retour au travail

Je préviens le coup de la récession (jeune retraité de 60 ans avec pension à 34 000 $ non indexée d’Air Canada) en retournant sur le marché du travail (petit contrat de 90 jours au gouvernement fédéral que j’ai pu finalement décrocher après trois mois de tests et de processus).

Terry Simmonds

Réfléchir et espérer

La première pensée qui me vient à l’esprit : on attend. Réfléchir à nos dépenses et espérer pour le mieux. À moins d’actions collectives, on devra subir cette période.

Yvan Sauvageau

Réduire notre consommation

Nous sommes retraités, la seule façon que l’on peut utiliser pour combattre l’inflation, c’est de réduire notre consommation. Quand on regarde nos économies qui fluctuent au rythme de la Bourse, c’est inquiétant. Au moins, notre maison est payée, il ne reste qu’à mettre des sous dans son entretien. Depuis toujours, je cuisine beaucoup. L’été, je mets en conserve ou au congélateur de nombreux produits inaccessibles en hiver. C’est une bonne façon de réduire nos dépenses. La récession, cela nous fait réfléchir à notre consommation, on n’a pas besoin de grand-chose pour être heureux : des amis, un bel environnement et des activités simples comme des randonnées en forêt, des soirées de jeux de société, etc. Je pense que dans les prochaines années, on va voyager moins. Nous, on ne fait pas de dépenses à crédit, sauf pour l’automobile. L’important, c’est d’adapter son mode de vie à ses moyens. On a encore cette capacité.

Elaine Richer

L’inquiétude nous gagne

Sans revenus de retraite autres qu’un REER qui s’épuise assez rapidement et des RRQ et PSV, il est évident que la hausse fulgurante des prix à la consommation (essence et épicerie) fait extrêmement mal, on est assez inquiets. On a travaillé dur toute notre vie pour avoir une retraite assez confortable et là, on dort de plus en plus mal et on n’entrevoit pas l’avenir d’un bon œil. Les gouvernements n’aident pas trop les gens dans notre situation, c’est déprimant.

André Comtois

Cuisiner les rabais

Nous sommes prêts à y faire face. Nous sommes maintenant âgés dans la soixantaine et n’avons plus de dettes. Nous cuisinons, à l’épicerie nos repas se font avec les rabais de la semaine depuis déjà plusieurs années.

Joanne et Yves Thibault

Diminuer nos minuscules dépenses

Ma femme et moi avons chacun 80 ans, nos revenus sont très limités, nos petits placements ont subi les contrecoups des marchés boursiers et nous sommes très inquiets. Nous ne pouvons faire autrement que de diminuer nos dépenses qui sont déjà au plancher. Pas facile d’être vieux et sans recours.

Jean-Guy Giroux

Faire un budget

Peu importe notre revenu, personne ne pourra prendre le contrôle de ses finances personnelles ou familiales s’il ne sait pas où son argent s’en va chaque mois. Rédiger un budget en fonction de ses besoins réels de base (hébergement, nourriture, transport, communication) est essentiel. Analyser le coût réel de ces quatre postes par rapport à son revenu NET mensuel est le premier pas pour faire face à une récession. Faire un budget nous évite de nous mettre la tête dans le sable.

André Besner

On fait des coupes

On coupe, on coupe, on coupe dans tout ! On coupe dans l’épicerie, les vêtements, les sorties et j’en passe. Que peut-on faire d’autre ?

Johanne Gaudreault

Reporter des dépenses

Je vois mon fonds de retraite perdre 12 % depuis quelques mois et je dois, à cause de mon âge, commencer à retirer des sommes en janvier prochain. Bien que ces fonds soient investis avec un risque très modéré, ça fait mal. Alors on reporte des dépenses : voyage, achat de meuble et moins de sorties au restaurant. On regarde les rabais régulièrement. On vit bien quand même puisque nous n’avons pas d’hypothèque. Heureusement !

Serge Leduc, Pincourt

S’adapter pour survivre

Je suis à l’aube de mes 70 ans, et depuis ma jeune vingtaine, chaque année je prépare notre budget annuel, que je respecte à la lettre. Cela me permet de m’ajuster à toutes les variations économiques ou financières. C’est simple et efficace. Comme le disait Darwin, seuls ceux qui s’adaptent survivent.

René Cloutier