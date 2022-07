De Sainte-Julie à Angoulême, la victoire du cycliste originaire de Sainte-Perpétue, mardi, a suscité des réactions vives et joyeuses. Vous avez été nombreux à partager une anecdote personnelle, un bon mot ou tout simplement votre admiration pour cet athlète. Voici un aperçu du courrier reçu.

Le gendre idéal

Je connais bien Hugo. En fait, mon fils, Antoine, et lui se retrouvaient souvent dans les mêmes courses cyclistes tout au long de la saison estivale quand ils étaient jeunes ados. Ils ont même couru pour la même équipe pendant quelques saisons. Le meilleur ami de mon fils est même devenu le conjoint de ma fille, Stéphanie, avec qui il partage sa vie. Lorsque j’ai pris ma retraite, il m’avait invité à aller rouler en France et demeurer chez lui. Bon guide et en plus, il excelle en cuisine. J’ai eu la chance de le côtoyer dans son chez-lui à quelques reprises depuis et il est un exemple de détermination et de sérieux. Ce que j’apprécie encore plus, c’est qu’il a toujours été bien groundé comme on dit. En résumé, je dirais qu’il est le type de gendre que tout père de famille aimerait avoir. Bravo Hugo.

Jean-Guy Matteau

Fabuleux Houle !

Amis du Québec, vous pouvez être fiers de votre coureur. Il a gagné en solitaire une étape de haute montagne dans une chaleur suffocante. Impressionnant !

Yves Géniez, Angoulême

Enfin une bonne nouvelle !

En tout premier lieu, cette victoire m’inspire beaucoup de fierté ! Le tour de France réunit les meilleurs cyclistes au monde et c’est un exploit de terminer une étape en première position. Ça fait également du bien d’avoir de bonnes nouvelles, car il faut le dire, avec les changements climatiques, la guerre en Ukraine et l’inflation, les bonnes nouvelles se font rares ces jours-ci. Le vélo est également un sport accessible à tous, de plus en plus populaire au Québec, qui permet de se déplacer sans émissions de gaz à effet de serre. Cette victoire incitera peut-être d’autres jeunes et moins jeunes à pratiquer ce sport ; un modèle positif, c’est toujours inspirant ! Bravo à toi, Hugo Houle, pour cette victoire !

Julie Chouinard, Otterburn Park

Une inspiration pour les télédiffuseurs

J’aimerais que la victoire du magnifique Hugo Houle inspire… les télédiffuseurs d’ici ! Le Tour de France a été longtemps diffusé au Québec. Il l’est encore dans 30 pays, souligne Jean Bélanger, président d’Israel-Premier Tech (on oublie d’ailleurs trop souvent de dire que Premier Tech est une entreprise de Rivière-du-Loup) et commanditaire d’Hugo Houle. Par ces temps où quiconque est sensible à l’environnement devrait réduire ses voyages au minimum, les images du Tour offrent et offriraient à nouveau dans nos écrans un incroyable panorama de paysages et de données historiques sur le coin de pays sillonné lors d’une étape tout en suivant en direct nos héros : Steve Bauer, David Veilleux, Hugo Houle, Guillaume Boivin, Antoine Duchesne, Michael Woods. Rajoutons que cette année il y aura une grande première : le Tour de France pour femmes, débutant le 24 juillet et comportant 8 étapes. Trente jours de télé enchanteresse en plein désert télévisuel d’été, mais qu’attendez-vous donc ?

Lysanne Pariseau

Un exemple de persévérance

Hugo Houle est un athlète authentique, persévérant et combatif. Lors du Giro d’Italie en 2015, nous étions fiers d’avoir réussi à l’encourager par un « Go Hugo ! Sainte-Perpétue ! », attirant ainsi son attention. Un gars de chez nous parmi les grands ! Nous l’avons ensuite rencontré lors d’une conférence à Vaudreuil la même année. C’est à ce moment que nous avons vu qu’il était un athlète accessible et simple. C’est un gars passionné de son sport, déterminé et il vise toujours à se dépasser, prenant chaque compétition comme un pas de plus vers son grand rêve. Même s’il est loin, je crois que son frère n’a jamais été aussi présent et fier de lui lors de cet accomplissement si important. Le Québec peut être fier de cet athlète inspirant ! C’est un exemple pur de persévérance, de résilience et de dépassement de soi. Les cyclistes amateurs comme moi continueront de pédaler et de se dire qu’on peut toujours aller plus loin, dans le sport comme dans la vie !

Isabelle Rompré, Vaudreuil-Dorion

L’athlète de l’année

Un exploit remarquable dans les circonstances de chaleur extrême. Quand on connaît le niveau compétitif du Tour, il mérite d’emblée le titre d’athlète de l’année.

Fernand Pollack

Inoubliable !

Quelle journée exceptionnelle pour le cyclisme québécois et canadien ! Hugo et Michael Matthews viennent de nous faire vivre des moments incroyables. Nous avons pu regarder les derniers kilomètres de l’étape en famille et en direct. On commençait à y croire dans la dernière montée, si seulement Hugo pouvait maintenir son avance avant la descente… Pour une famille de cyclistes comme la nôtre, on n’oubliera jamais ce moment. Bravo Hugo ! Bravo Michael ! On est vraiment très fiers de vous !

Jocelyn Poirier, Sainte-Julie

Hommage à l’équipe

Je suis un admirateur d’Hugo depuis des années ! Je suis impressionné par sa persévérance et son professionnalisme ! Je suis très fier de lui pour sa victoire, et ému. D’ailleurs, j’ai déjà eu la chance de rouler avec lui à l’époque de l’équipe SpiderTech (un samedi avant le Grand Prix cycliste de Montréal). J’en garde un excellent souvenir, il est très sympathique avec un côté pince-sans-rire assumé… Fait important à souligner, Steve Bauer est l’un des directeurs sportifs de l’équipe et suivait Hugo dans la voiture de support (il est le dernier Canadien à avoir gagné une étape du Tour de France, il y a 34 ans), aussi l’implication et le dévouement du copropriétaire de l’équipe, le mécène Sylvan Adams (le vélodrome de Bromont porte désormais son nom) et de Jean Bélanger de Premier Tech (une belle entreprise québécoise) qui soutient cette belle équipe Israel-Premier Tech Pro Cycling.

Yanick Perreault, coureur cycliste

Une grande fierté

Je suis le cheminement de Hugo Houle depuis plusieurs années sur le circuit professionnel de cyclisme, dont ses participations au Tour de France. C’est une grande fierté de voir un gars de chez nous atteindre un tel niveau de réussite. La même chose pour les autres Québécois sur le Tour de France, de même que l’équipe presque québécoise d’Israel-Premier Tech. Ils nous représentent tous avec fierté, courage et détermination.

Serge Pellettier, Saint-Hyacinthe

Énorme !

Énorme cette victoire au Tour de France. Qui plus est, Hugo Houle l’a remportée avec panache dans une étape extrêmement difficile sportivement parlant, sans parler de la chaleur qui règne dans le sud de la France présentement. Du jeune coureur pas trop mal au contre-la-montre au bon coéquipier dans les étapes en altitude, Houle a gagné en force et est devenu un coureur très complet qui peut avoir des ambitions personnelles sur les plus grandes scènes du monde dans n’importe quel profil de course. Mille bravos à cet ambassadeur de première classe, doué, travaillant et maintenant gagnant d’une étape au Tour de France !

Olivier Martin, Saint-Augustin-de-Desmaures