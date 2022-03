Les avis sont partagés chez nos lecteurs en ce qui concerne l’entente entre le PLC et le NPD : d’un côté, on salue la coopération entre deux partis politiques ; de l’autre, on dénonce la mise de côté du résultat du scrutin fédéral. Voici un aperçu des quelque 250 commentaires reçus à notre appel à tous.

Pour

La logique d’un gouvernement minoritaire

Je suis pour, assurément. C’est la seule manière de gérer lorsqu’un gouvernement est minoritaire. Il faut que le gouvernement avance dans les projets et voilà que le NPD sera de la partie. Bravo, M. Singh. En revanche, les conservateurs ont manqué le bateau, encore une fois.

Pierre G. Pouliot

Des compromis au bénéfice de la population

Je salue l’intelligence de Justin Trudeau et de Jagmeet Singh qui ont réussi à faire des compromis au bénéfice de la population. Le NPD va enfin faire arriver les soins dentaires gratuits, son cheval de bataille depuis longtemps, et, de leur côté, les libéraux n’auront pas à craindre le déclenchement des élections avant la fin de leur mandat. Donc pas de gaspillage d’énergie et d’argent pour une troisième campagne électorale en quatre ans. C’est tout simplement brillant et logique. Je salue le dévouement de Jagmeet Singh, car, d’une certaine façon, il s’efface devant Justin Trudeau qui aura le crédit des soins dentaires gratuits. Singh se sacrifie pour le bénéfice de la population au lieu d’être un politicien rapace qui ne manœuvre que pour son parti ou sa personne. On n’a qu’à regarder ce qui se passe aux États-Unis pour comprendre ce qui arrive quand les politiciens mettent l’intérêt de leur parti avant celui de la population. On dit que les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent. Eh bien, je suis fière de notre gouvernement.

Madeleine Tremblay, Montréal

Rapprochement constructif

L’entente nous donne un gouvernement stable pour plusieurs années et un rapprochement entre ces partis est constructif. Pour moi, c’est emballant !

Robert Lemieux

Dirigeants responsables

Je suis tout à fait en faveur de cette entente et je salue l’intelligence du chef du NPD. Il est temps de gouverner pour le plus grand bien de la population. On est chanceux de vivre ici. Merci à nos dirigeants responsables.

Nicole Bureau

Les Canadiens gagnants

Je trouve M. Singh futé et perspicace. S’il réussit à faire passer et accepter ses projets, les Canadiens seront gagnants dans cette alliance.

Micheline Rivet

Stabilité nécessaire

Je suis favorable à cette entente entre deux partis qui ont tout de même beaucoup en commun. Les Canadiens ne veulent pas d’élections à répétition avec des résultats identiques. Notre récente expérience l’a bien démontré. Le Canada a donc besoin de stabilité pour se remettre sur les rails à la suite de la pandémie et pour faire face aux défis qui nous attendent, en particulier les défis climatiques. Cette alliance, qui n’est pas historique, assurera la stabilité nécessaire. Et les partis de l’opposition pourront continuer à jouer leur rôle. On se doute bien qu’ils en seront capables. Arrêtons de pleurer et retroussons nos manches pour mettre les élus au travail en collaboration, comme ça devrait se faire. Car soyons réalistes, l’ère des partis politiques élus avec de fortes majorités est révolue. Les électeurs sont de plus en plus éduqués et variés dans leurs opinions.

Yvon Savaria, Boucherville

Éviter les élections à répétition

Je suis pour ce type d’ententes, inévitables vu la multiplication des gouvernements minoritaires dans les dernières années. Peu habitués aux gouvernements de coalition dans notre système parlementaire, les Canadiens devront vraisemblablement s’y faire. On ne peut pas déclencher des élections tous les 18 mois. Si deux ou trois partis détiennent une majorité de sièges, leurs décisions sont aussi légitimes et représentatives que celles prises seules par un parti majoritaire. Démocratiquement, je serais tenté de dire encore plus légitimes.

Julien Bélanger

Une solution aux joutes politiques quotidiennes

Que des partis politiques veuillent travailler ensemble est une bonne nouvelle. Que la Chambre des communes soit plus fonctionnelle est une bonne nouvelle. Que le gouvernement fédéral cherche des solutions aux joutes politiques quotidiennes stériles est salutaire. Merci au NPD de penser aux Canadiens d’abord. Ces gens ont été élus pour leurs capacités à changer les choses, pas pour l’affrontement politique. Bravo !

Johanne Hotte

Confiance des électeurs

Cette entente est tout à l’honneur de M. Singh qui démontre, pour une rare fois, qu’un chef de parti a vraiment à cœur de faire de la politique autrement. Il ne pouvait mieux prouver qu’il se veut au service de ses concitoyens. Il gagnera à long terme le respect et la confiance des électeurs.

Diane Dulong

Contre

Encore des dépenses

Justin Trudeau s’est payé un gouvernement majoritaire… qu’on ne lui avait pas donné ! Il est maintenant bien équipé pour continuer de dépenser sans compter, en intégrant les projets du NPD pour lesquels nous n’avons pas voté ! Ajoutons à ça les dépenses militaires qui s’en viennent ! J’ai honte et mal de laisser cet héritage à mes petits-enfants !

Raymonde St-Amour

Un manque de respect pour les citoyens

La conclusion de cette entente démontre le réel objectif du Parti libéral : demeurer au pouvoir. C’est contraire à la raison pour laquelle les libéraux ont été élus. Ils ont été élus pour diriger le pays et livrer leur programme électoral. Pas pour assouvir leur propre soif de pouvoir. Quel manque de respect pour les citoyens.

Christine Leclair

Pas le reflet de mon vote

Je n’ai pas voté pour le programme du NPD. Cette alliance ne respecte pas le choix de la population aux élections.

Marguerite Beauchamp, Montréal

Pure trahison

C’est un scandale de voir cette entente entre le NPD et le PLC. Une pure trahison. Le NPD a réussi à faire élire très peu de députés au Canada car son programme n’intéressait qu’une extrême minorité de Canadiens. Avec cette alliance, les libéraux, déjà champions des déficits, devront accepter de mettre en place des mesures non seulement très coûteuses, mais qui bafoueront aussi les champs de compétences des provinces. Cela est totalement inacceptable et les libéraux devraient avoir honte de cette gifle aux électeurs canadiens. J’espère que cette gaffe finira par coûter éventuellement les postes de Singh et de Trudeau.

Pierre Beaudoin

Alliance insensée

Pour moi, cette entente me semble presque illégale. Un parti politique qui se dit de gauche ne peut donner son appui inconditionnel à un parti de centre droit. Les électeurs du NPD n’ont pas voté pour cette entente. Je crois sincèrement que le NPD perdra des plumes aux prochaines élections, au profit de M. Charest.

Jean-Guy St-Pierre

Marchandage politique

Je suis tout à fait contre. C’est du marchandage politique et une manière de satisfaire l’ego du premier ministre qui, mécontent d’avoir jeté par la fenêtre 650 millions de dollars pour des élections inutiles, cherche à s’accrocher au pouvoir jusqu’en 2025.

Charles Barchechath

Où est la démocratie ?

La population du Canada a voté pour un gouvernement minoritaire et avec cette entente, on nous impose un gouvernement majoritaire. Où est la démocratie ?

Guy Ménard