Vous avez été nombreux à commenter l’éditorial de Stéphanie Grammond sur le budget du gouvernement de la CAQ, déposé hier. Voici un aperçu des quelque 200 courriels reçus.

Pourquoi pas un usage collectif ?

Bien d’accord avec vous, Mme Grammond. Je fais partie de ceux qui vont recevoir cet argent, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. J’aurais préféré un usage collectif : nouveaux hôpitaux, nouvelles écoles… il y a tant à faire. Nous ne sommes pas des enfants qui ont besoin de bonbons.

Françoise Chesnay

Un geste irréfléchi

Un chèque de 500 $ pour chaque personne qui gagne moins de 100 000 $, ça ne fera que fragiliser le problème. Si deux adultes d’une même famille gagnent chacun 90 000 $ (180 000 $ de revenu familial), ne me dites pas qu’ils ont un problème financier. Ils pourront seulement profiter de cet argent pour se payer des souliers à 500 $ dont ils rêvent depuis longtemps et ça ne changera pas leur mode de vie. Ils n’ont pas de problème d’argent pour faire face à l’inflation et continueront à rouler en BMW (deux véhicules par famille), à avoir une grosse maison, à manger leur filet mignon chaque semaine, etc. C’est un geste qui n’est pas plus réfléchi que celui de la PCU.

Louise Larouche

Équitable

Enfin, l’argent est donné équitablement : je gagne autour de 30 000 $ par année. Souvent, on donne en pourcentage, selon le salaire. Cinq cent dollars pour tous ou presque, c’est parfait.

Lise Gauvreau

Pas de mesure concrète

Vraiment, un budget facile, sans aucune mesure concrète pour stimuler l’économie. Un chèque de 500 $, et après ? On aura vite oublié ce chèque après un mois et l’inflation aura repris le dessus. Inéquitable de distribuer un chèque sans pondération en fonction des revenus. Rien pour parler de l’efficacité dans les réseaux de la santé et de l’enseignement. Alors, la solution, c’est de pomper encore plus d’argent dans un système qui ne fonctionne pas ?

Luc Langlois

Un bonbon électoral

Nous payons trop d’impôts au Québec. Ce retour d’argent est bienvenu, même si c’est un bonbon électoral ! C’est notre argent qui nous revient !

André Helms

Priorité aux gens dans le besoin

Très mauvaise décision ! Je suis un retraité avec un revenu modeste, mais je laisserais volontiers mes 500 $ à des gens qui sont vraiment dans le besoin.

Gérald Dionne

Compenser les plus démunis

Entièrement d’accord avec l’analyse de Mme Grammond. Ç’aurait été plus judicieux de compenser les plus démunis que de compenser presque toute la population. J’aurais préféré que la Régie des rentes du Québec augmente graduellement pour contrer équitablement la hausse des prix et favoriser les plus démunis.

François Leblanc

Un don aux moins nantis

Si recevoir ce chèque de 500 $ semble inconvenant pour tant de gens qui n’en ont « pas vraiment besoin » vu leurs revenus (sur lesquels ils ont, rappelons-le, payé un impôt proportionnel), rien ne les empêche d’en faire don eux-mêmes aux moins nantis !

Christian Boisvert, Prévost

Et notre planète ?

Personne ne peut être contre le fait de recevoir 500 $, mais je ne vois aucune raison d’en envoyer à ceux dont le revenu est supérieur à 50 000 $ ou 60 000 $ annuellement. Pour ce qui est de la santé, c’est bien correct que l’on augmente les dépenses, surtout avec notre population très vieillissante. Ce qui me déçoit, c’est le manque de vision en environnement. En plus de ne rien faire pour réduire la pollution atmosphérique, nous allons jusqu’à réduire les subventions pour l’achat d’un véhicule électrique. C’est facile pour un gestionnaire de donner 500 $ d’une poche et d’enlever 1000 $ en subvention pour l’achat d’un véhicule électrique de l’autre. Nos gouvernements ne semblent pas réaliser l’importance d’aider notre planète avant qu’il ne soit trop tard.

Michel Murray, Repentigny

Bravo, M. Girard

Pour une fois, nous sommes tous égaux. Tout le monde est touché par l’inflation, même ceux qui paient beaucoup d’impôts. Bravo, M. Girard, d’avoir pensé à nous aussi.

Jocelyne Lavigne

Une pratique électoraliste

En apparence, l’intention est louable, mais, dans les faits, l’intention « profonde » l’est beaucoup moins. Nous ne sommes pas dupes devant cette générosité on ne peut plus intéressée de la part de la CAQ à l’approche des élections. Face à une opposition famélique, la CAQ n’a pas besoin de s’abaisser à des pratiques électoralistes qui relèvent d’une époque qu’on croyait révolue. François Legault et la CAQ auraient gagné en crédibilité en ciblant les personnes qui en ont le plus besoin…

Jean-Paul Plante, Magog

Poudre préélectorale aux yeux

Le chèque annoncé de 500 $ me reste pris au travers de la gorge. Je n’ai pas besoin de ce chèque, j’ai la chance de faire un bon salaire et j’aimerais davantage que les personnes moins nanties aient une meilleure aide, qu’il y ait une meilleure redistribution. C’est de la poudre préélectorale aux yeux. C’est insultant que le gouvernement pense nous acheter avec un chèque.

Myriam Lepage Ouellette

Les temps sont durs

C’est une bonne nouvelle. Si vous n’avez pas besoin du 500 $, retournez-le. Les temps sont durs, toute aide est bienvenue.

Joël Larocque, Bonaventure