Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient conserver en 2022. Voici un aperçu des courriels reçus.

Santé, amour et bonheur

Rien de très original, me direz-vous : la santé de mes petits-enfants, mes enfants, ma conjointe et la mienne. Conserver intact l’amour de ceux-ci et conserver ce bonheur qu’est ma famille.

— Jean-Claude St-Amant

Virage vert

Conserver le virage vert entrepris par bon nombre d’organisations.

— Marc-André de Launière

Les masques et l’antiseptique

J’aimerais que les masques et le gel antiseptique soient obligatoires encore dans tous les endroits publics. C’est très efficace, rassurant et pas tant embarrassant pour tout le bienfait que l’on en retire.

— Irène Bastille

Le télétravail

Je veux conserver le télétravail en 2022.

— Nathalie Des Saules

Des amitiés précieuses

Depuis l’enfance, mes relations amicales et amoureuses avaient tendance à durer une « seule saison », et ce, pour diverses malheureuses raisons. Pour 2022, j’aimerais conserver deux amitiés qui se développent, pour mon pur bonheur, depuis maintenant quelques années et qui sont teintées de confiance, d’authenticité et d’amour et qui me permettent de bien me connaître, d’évoluer et de mieux comprendre mes interactions ainsi que mes relations avec les autres.

— Jessica Lapierre, Longueuil

Santé rime avec liberté

Conserver ma santé afin de continuer à faire une belle vie autonome et en liberté… Lire, étudier, faire de l’aquarelle, marcher et partager de bons moments avec mes enfants et mes précieux amis.

— Marthe Thiboutot, 76 ans, Québec

Les caribous

Les caribous de Gaspésie et d’Abitibi.

— Bernard Moreau

Notre planète

Conserver notre belle planète. Il faut vraiment penser aux jeunes qui nous survivront.

— Joane Tessier

La foi en l’humanité

Conserver la foi en l’humanité et cesser de faire de la récupération intellectuelle pour arriver à ses fins. Il est faux de dire que la fin justifie les moyens.

— Mario De Tilly

La santé

J’aimerais conserver la santé pour 2022.

— André Brunelle

Une deuxième, voire même une troisième vie

Ce que je souhaite conserver pour 2022 : que l’on garde plus longtemps nos articles de tous les jours (meubles, appareils électroniques et électroménagers), qu’on les répare et qu’on leur donne une deuxième et même une troisième vie. Mon plus grand souhait : arrêter de remplir les dépotoirs par la surconsommation.

— Gaétan Tardif, Saint-Eustache

Ma liberté

Je voudrais conserver ma liberté, celle que j’avais avant cette pandémie.

— Claude Beauregard

S’habiller en « mou »

À conserver : s’habiller en « mou » pour le travail de bureau.

— Luc Bergeron

Santé et bonheur !

Simplement la santé et le bonheur de la partager avec les miens !

— Michel Favreau

L’émerveillement

J’aimerais garder le sens de l’émerveillement face aux petites choses simples de la vie, comme me l’a appris mon papa, afin d’apprécier chaque lever et chaque coucher de soleil !

— Doris Guimond

Nos obligations et nos droits

Conserver nos us et coutumes en réfléchissant à nos devoirs et obligations comme citoyens du Québec et du Canada. Grâce à nos politiciens, nous avons tous des droits, mais où sont nos obligations ? Pour chaque droit, il doit y avoir une obligation, c’est la règle de la société. N’oublions jamais les mots de John Kennedy à son inauguration en 1961 : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Nous devons conserver nos obligations ainsi que nos droits, sans cela, notre société ne pourra se maintenir en équilibre.

— Marc L. Belcourt

La bienveillance

J’aimerais conserver la bienveillance envers les humains observée durant la pandémie. Notre monde, notre communauté s’en porte mieux.

— Michelle Joly, Chertsey

Vive la vie !

Ce que je veux conserver, ce sont mes bonnes habitudes, mais aussi mes moins bonnes… parce qu’elles ne sont pas si mauvaises que ça ! Le bien-vivre nous handicape depuis trop longtemps pour se priver de quoi que ce soit. Vive la vie !

— Michel Casaubon, Longueuil