La vaste majorité des répondants à notre appel à tous, plus de 200 lecteurs et lectrices, iront aux urnes par devoir, considérant que c’est un privilège pour chaque citoyen de se faire entendre. Voici un aperçu des commentaires reçus.

Un devoir citoyen

Voter est un devoir citoyen que nous sommes chanceux de conserver. Voter nous permet de contribuer à notre démocratie et de nous exprimer pendant les années qu’un parti est au pouvoir. Aller voter en grand nombre pour avoir des politiciens qui nous ressemblent.

Jean Boucher

Pas cette année

Je suis habituellement une citoyenne politisée et consciencieuse de faire son devoir, c’est-à-dire voter aux élections. Mais pas cette année. Une campagne déclenchée à l’aube d’une quatrième vague d’une pandémie qui n’en finit plus, l’inquiétude à l’idée que le réseau de la santé soit sous pression, une absence des enjeux axés sur l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, bref je ne me sens pas du tout interpellée cette fois-ci. Alors voilà, cette année, je reste chez moi et je n’irai pas voter.

Anouk Charles, Laval

Formuler une opinion

Oui, sinon on s’enlève le droit de formuler une opinion sur les politiques en place ou à venir !

Roger Gratton

Toujours

J’ai voté par la poste, pour la première fois. J’ai toujours exercé mon droit de vote depuis que j’ai le droit de voter, et ce, à tous les niveaux. Cette campagne électorale n’était pas nécessaire en ce moment, mais j’ai voté. Pas pour celui qui nous convoque aux urnes, cependant…

Sébastien St-François, Boucherville

Même pas une question

Ça ne devrait même pas être une question : regardez ce qui se passe en Chine, en Russie, en Corée du Nord. Nous sommes chanceux, notre système n’est pas parfait, mais notre démocratie est encore le meilleur système politique.

Jean Savard

Particulièrement important

Mon conjoint et moi, nous nous faisons un devoir citoyen primordial d’aller voter. Un droit que nous avons encore en tant que Québécois francophones, lequel droit nous considérons particulièrement important dans cette élection où notre existence en tant que nation est de plus en plus bafouée.

Diane Latraverse

Malaise

Non, je n’irai pas voter. Pour montrer mon inconfort concernant cette élection.

Connie Loredo

Par la poste

J’ai voté par la poste et j’ai adoré cela.

Nicole Loranger

Certainement

Certainement, j’irai voter. C’est un devoir de citoyen. Je vote pour faire avancer le dossier des changements climatiques. Selon moi, il faudra que le gouvernement prenne des décisions concernant la vente de camions et d’autos polluants pour l’atmosphère. Il faudra faire comme certains pays et interdire l’achat de véhicules neufs à essence en 2025.

Pierre G. Pouliot

Élection inutile et prématurée

J’ai voté d’abord pour faire mon devoir de citoyen. J’ai aussi voté pour démontrer que cette élection était inutile et prématurée.

Jean-Yves Pilon

Pour l’avenir et les enfants

Tant que j’aurai mon mot à dire, j’irai voter. Tant que des gens vaillants ont besoin d’une bonne gouvernance, j’irai voter. Tant que l’avenir brûlera dans mon cœur, j’irai voter. Tant qu’il y aura des enfants, j’irai voter.

Daphnée Vézina

Avec des cennes, on fait des piastres

Je suis allé voter par anticipation. C’est malheureux que certains estiment qu’un seul vote ne peut faire la différence. Je me dis que c’est avec des cennes qu’on fait des piastres !

Yves Fortin

Sans faute

J’irai voter sans faute, même si je suis mécontente que ce soit à mi-mandat et que ça coûte 612 millions inutilement. Je considère que c’est un devoir de citoyen de bien s’informer pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. Il y a des pays où les gens sont prêts à mourir pour voter. Alors moi, je ne comprends pas ceux qui renoncent à ce privilège.

Lucie Lavergne

Parler en mon nom

J’ai déjà voté par anticipation. À la suite du débat anglais, très mal structuré et choquant pour le Québec, je suis allée mettre mon X au seul candidat valable pour parler en mon nom.

Lisette David

Pays libre

Comme à chaque élection depuis plus de 50 ans, je vais me prévaloir de ce très grand droit. Car nous vivons dans un pays libre, Dieu merci.

Ginette Groleau, Brossard

Responsabilité

J’ai déjà voté dimanche dernier, vote par anticipation. J’ai voté parce que c’est mon droit et ma responsabilité en tant que Canadienne. Alors si je chiale contre le gouvernement qui sera élu démocratiquement, ce sera aussi mon droit légitime. Aller voter est de notre devoir de citoyen.

Louise Duval Gingras, Terrebonne

Facile et rapide

Pour ma part, j’ai opté pour le vote par courrier. Facile et rapide, cette forme de votation réduit les inconvénients liés à la formule traditionnelle. Pas d’attente, pas de problème de distanciation, c’est une formule gagnante. À mon âge, on essaie de trouver les solutions les plus sûres pour éviter de se retrouver dans des files d’attente par les temps qui courent. J’ai fait mon devoir de citoyenne, sans les inconvénients !

Luce Prud’Homme

Aussi longtemps que je vivrai

Je suis une boomer. Je suis de la génération qui apprécie être née dans un pays exceptionnel où nous pouvons voter pour nos dirigeants. Et ce privilège, j’entends bien m’en prévaloir aussi longtemps que je vivrai. Je trouve inconcevable que tant de citoyens ne se soucient d’aucune façon de l’avenir de leur nation surtout qu’ils sont souvent les premiers à se plaindre quand les décisions politiques ne sont pas à leur goût du moment.

Micheline Naud