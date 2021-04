Vous avez été plus de 1200 à vous prononcer sur le passeport vaccinal, une forte majorité se disant favorables. Voici un aperçu des réponses à notre appel à tous.

Plusieurs pays l'exigeront

Je suis pour un passeport vaccinal. Je pense qu’il sera exigé, avec raison, pour entrer dans la plupart des pays. Les pays qui auront maîtrisé la « bête » voudront à tout prix protéger leur population. Et je souhaite que le Canada l’exige des futurs visiteurs de notre pays.

Marco Caron, Laval

Pour le bien de tous

Pour le passeport vaccinal. À l’évidence, la pandémie n’est pas un simple rhume ou une grippe annuelle. Même si la liberté individuelle est un droit qu’il faut protéger, dans le contexte, la liberté collective prend tout son sens et nous nous devons d’assumer cette responsabilité pour le bien de tous et pour retrouver dans la mesure du possible une vie qui se rapproche de la normalité.

Roger Carpentier

Retour à la sécurité

Je suis tout à fait en faveur, ce qui permettrait un certain retour à la sécurité dans les endroits jugés à risque.

Claudine Vachon

Utile pour les rassemblements

Je suis totalement en accord pour le passeport vaccinal. Avec ce passeport, nous nous sentirons plus en sécurité et protégés lorsque nous assisterons à des évènements où il y aura un grand nombre de personnes.

Lise Benoît, Brossard

Un incitatif

Je suis pour, car cela permettra aux personnes vaccinées de reprendre graduellement leurs activités et il incitera les personnes non vaccinées à le faire, pour ainsi atteindre l’immunité dans la population.

Johanne Laniel

Zones sécurisées

Je suis pour le passeport vaccinal. Il me permettrait d’avoir accès à plusieurs zones sécurisées sans devoir craindre pour ma santé.

Jacqueline Tremblay

Tous pour un...

Oui, je suis pour le passeport. Ça prend un leitmotiv pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Pas de vaccin, alors tu en subis les conséquences. Tous pour un, un pour tous…

Céline Courval

Le droit de ne pas se faire infecter

Pour le passeport vaccinal. Parce que la sécurité collective passe avant le droit individuel… de nous infecter !

Simon Girard

Pour voyager

J’aime beaucoup voyager et je sais qu’il sera obligatoire dans certains pays. Je suis donc en faveur d’avoir une preuve de vaccination en ma possession.

Pierrette Tardif

Retour d'ascenseur

Pour, car ce serait une façon de donner un juste retour d’ascenseur à ceux qui respectent les consignes sanitaires et qui se soucient du bien commun en se faisant vacciner.

Huguette Mailloux

Antidémocratique

Non à cette entrée sournoise dans la dictature.

Micheline Rolland

Rassurant

Moi, je suis pour. Il serait rassurant de se déplacer dans un endroit public en sachant que tous y seraient vaccinés.

Lison Dallaire

Discriminatoire

Je suis absolument contre. Pour moi, c’est une forme de discrimination et en plus on dit que le vaccin est bon pour six mois… De toute façon, toute la gestion de la pandémie est une farce. J’ai l’impression de regarder une mauvaise pièce faite par des ados boutonneux.

Suzanne Gravel

Retour progressif

Totalement en faveur du passeport vaccinal. Un autre moyen pour faciliter un retour progressif aux activités culturelles, gastronomiques et touristiques en redonnant aux gens plus de confiance et un sentiment de sécurité.

Esperanza Moreno

Abus de pouvoir

Je suis contre d’imposer un vaccin. Obliger d’avoir un passeport, c’est de l’abus de pouvoir.

Mona Sabbagh

Une condition

Définitivement pour à la condition qu’il soit facile de le faire valider dans les endroits publics et qu’il soit assez sécuritaire pour éviter les faux…

Gaétane Huot

Tout pour un retour à la normale

Je suis pour cette mesure. Tout ce qui peut nous assurer une certaine protection et permettre un retour à près normal de nos activités ne peut qu’engendrer un mieux-être général dans l’état actuel des choses.

Michel Toupin

Bureaucratie

Je suis absolument contre le passeport vaccinal. Pourquoi ajouter encore et encore de la bureaucratie pour instaurer celui-ci, nous avons assez de cartes pour nous identifier.

Diane Goyer

Subtile contrainte

Je suis contre. C’est comme rendre subtilement le vaccin obligatoire.

Anne-Marie Plasse

Lueur d'espoir

Le passeport vaccinal est tellement une bonne idée. En étant vaccinés, nous pourrions avoir la possibilité de nous déplacer en nous sentant en sécurité. Ce serait une lueur d’espoir pour l’été qui arrive à grands pas de pouvoir se promener. Même si nous devons continuer à nous protéger en gardant le masque et en respectant les mesures d’hygiène et la distanciation avoir droit à un peu de liberté serait bien agréable.

Joanne Thibault, Lac-Mégantic

Assumer ses choix

Je crois à la liberté individuelle et la vaccination doit demeurer un libre choix. Cependant, comme un choix implique des conséquences, la personne qui refuse le vaccin doit accepter la responsabilité de ne pas contaminer les autres en fréquentant les lieux qui seront protégés par une mesure de contingence telle la preuve d’immunité que représente le carnet de vaccination.

Marlène Lachance

Pour voyageurs seulement

Je suis en faveur du passeport vaccinal exclusivement pour les voyageurs entrant et sortant du pays. Je suis contre pour toutes les activités à l’intérieur du pays comme aller au restaurant, voir un spectacle, etc. Les provinces ne devraient pas alors exiger de passeport vaccinal, seul le gouvernent fédéral devrait réglementer à ce sujet pour le contrôle des voyageurs entrant et sortant du pays.

Richard Aubry

Les jugements

Contre, absolument. Il y a déjà plein de mauvaises raisons de juger son voisin, on n’a pas besoin de rajouter le vaccin à la liste des exclusions.

Denise Frigon