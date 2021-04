Vous avez tellement raison, Mme Grammond. Les Québécois n’ont pas peur de l’immigration. Ils ont peur de ne pas pouvoir intégrer ces nouveaux venus chez nous. Ils ont peur du changement linguistique et culturel que cela pourrait amener. Une façon clé d’intégrer ces mêmes gens consiste sans doute à les inciter à venir s’établir d’abord en région pour contribuer rapidement à l’économie et à la vie sociale locale de ces nombreuses communautés. À titre d’exemple, il n’y a aucun doute à mes yeux que si on incitait 40 familles provenant de l’Amérique du Sud, d’Asie ou des Antilles – désireuses de travailler en agriculture, en santé, en usine ou en services – à s’établir dans les nombreuses villes du Québec de plus de 10 000 habitants, ces gens et leurs enfants réussiraient à s’intégrer à notre société très rapidement et créeraient de la richesse dans leur patelin respectif. Le Québec en entier y gagnerait, mais, plus important encore, ce sont les régions qui gagneraient davantage. L’activité immobilière, les écoles, les commerces, les employeurs locaux et les services de soutien en bénéficieraient grandement. Créer de la richesse c’est beaucoup plus que de générer des sous ; ça passe d’abord et avant tout par des gens. Sans eux, rien ne peut être créé. Il nous restera seulement à les accueillir à bras ouverts, à avoir une vision stratégique du profil recherché, puis à réduire le temps nécessaire à leur arrivée. Merci de votre intérêt à l’égard de ce sujet si critique.