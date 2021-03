Êtes-vous d’accord avec la prudence du gouvernement Legault concernant la région du Grand Montréal, toujours en zone rouge ? Vous avez été plus de 300 à répondre à notre appel à tous, une vaste majorité disant approuver les mesures du gouvernement dans le Grand Montréal. Voici un aperçu des courriels reçus.

Suicidaire de baisser la garde

Je suis parfaitement d’accord avec la prudence. Nous n’avons pas fait tous ces sacrifices pour, par la suite, nous laisser envahir par les variants hyper contagieux. Ce serait suicidaire de baisser la garde maintenant. On doit « endurer » encore pour notre bien collectif. — Diane Larouche, Lachine

Un peu d’oxygène

Deux semaines supplémentaires pour évaluer l’impact de la semaine de relâche et l’impact des variants, c’est raisonnable. Mais après, de grâce, il faut laisser les gens vivre. Eh oui, ça inclut un repas au resto. On nous rappelle souvent que ce sont les gens de 70 ans et plus qui forment 80 % des hospitalisations. Alors, avec la vaccination de cette population, on pourrait croire que le reste de la population pourrait être un peu oxygénée. — France Bouthillette

Deux poids, deux mesures

Oui et non. Oui, parce qu’avec le nombre de cas, il serait très imprudent de rouvrir trop vite, sachant que les variants n’attendent qu’un léger relâchement pour fondre sur la population. Et non, parce que je trouve particulièrement injuste qu’on oblige le Grand Montréal à faire corps avec Montréal quand ça va mal et que lorsque les vaccins arrivent, ceux-ci ne soient que pour les Montréalais et les Lavallois. À ce que je sache, la zone rouge est beaucoup plus vaste. N’est-ce pas deux poids, deux mesures ? — France Bertrand, Terrebonne

Des mesures plus strictes

Absolument, les mesures devraient être plus strictes, mais le besoin de vivre est bien considéré par notre gouvernement. — Stephan Audette

Une peur irrationnelle

Non, je ne suis pas d’accord. La prudence, c’est bien beau, mais après un an, on pourrait plutôt qualifier cela de peur irrationnelle. Selon votre graphique à la page COVID, la Montérégie devrait être en orange, mais on nous laisse en rouge à cause de Montréal et Laval. C’est frustrant pour la population, les restaurateurs et les sports. J’opterais pour la liberté, ceux qui tiennent aux mesures pourraient se protéger, se confiner, etc., et les autres pourraient vivre plus librement. — Hélène Berthiaume

Empêcher les déplacements

Pour vrai, il faudrait empêcher les déplacements, point à la ligne ! — Daniel Girard

Encore un peu de patience

Je suis d’accord pour garder Montréal en zone rouge. La vaccination commence à peine, l’école va recommencer après la semaine de relâche et les commerces et cinémas sont rouverts. Bienvenue la troisième vague ! Ouvrir pour refermer à nouveau nous rend plus fragiles mentalement qu’un statu quo. Encore un peu de patience : restons prudents (rouge), continuons le dépistage et la vaccination et nous nous en sortirons plus rapidement et, surtout, plus sûrement. Et tout ça en faisant moins de vagues. — Johanne Lefrançois

Tout le Québec en rouge

Je suis entièrement d’accord avec la position de M. Legault. De plus, je crois que tout le Québec aurait dû demeurer en zone rouge pour au moins quelques semaines, le temps de voir les répercussions de la semaine de relâche. — Robert St-Jean

Encore un petit effort

Je suis parfaitement d’accord pour garder les restrictions encore plusieurs semaines. On peut très bien vivre en continuant de porter le masque, en se lavant les mains et en évitant les rassemblements. Je vais être vaccinée, mais je compte bien continuer à être très prudente. Il faut réussir à endiguer cette mangeuse de vie de vieux et de plus jeunes. Encore un petit effort. — Suzanne Malo

Que les inconvénients

J’habite dans Lanaudière. Je comprends l’appel à la prudence, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les personnes de 70 ans et plus n’ont pas les mêmes accès à la vaccination qu’à Montréal. Nous n'avons que les inconvénients de la zone rouge. Si au moins il y avait cet avantage… — Benoît Lachance

En attendant la vaccination de masse

Tout à fait d’accord. Nous devons faire preuve d’une grande prudence pour les semaines à venir. Laisser le temps à la vaccination de masse de nous protéger. — Micheline Roy

Hâte de retrouver une vie normale

Évidemment, malgré mon impatience de retrouver une vie normale, je comprends et j’appuie le besoin du maintien des mesures sanitaires. — Lucie Allaire

Plus restrictifs dans les déplacements

D’accord avec la Santé publique. Montréal est le vecteur pandémique de la province. On pourrait être plus restrictifs dans les déplacements des résidants hors Montréal. Les preuves de contaminations, l’été dernier en régions, en sont un exemple éloquent. Les Gaspésiens s’en souviennent encore. J’espère qu’ils ne viendront pas en Estrie. — Richard Fontaine, Dudswell

Frustrés !

En Montérégie, les indices des cas nous placent dans la zone orange, tout comme en Estrie. Par contre, nous sommes casés avec le Grand Montréal pour le confinement. Devinez quoi : pas pour les vaccins… Pas surprenant que nous soyons frustrés ! — André Aubin

Le gouvernement va trop loin

Non, je crois que le gouvernement pousse un peu trop fort et va trop loin. On est un des endroits au monde où il y a le plus de restrictions et certaines ne sont pas nécessaires. Maintenant que la vaccination des plus vulnérables est en cours, il devrait assouplir les restrictions partout. J’ai peur que tout ça finisse mal. Les gens en ont assez. Je crois que les conséquences psychologiques et économiques dépasseront celles de la COVID-19. — Joanne Pelletier

Les plaisanciers, source d’inquiétude

J’approuve cette prudence. Je suis moi-même en zone rouge, à Saint-Donat-de-Montcalm, et même si j’ai hâte au déconfinement, l’arrivée des plaisanciers est une source d’inquiétude. — Marie-Paule Deschênes